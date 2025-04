Saša Kapor iako je godinama na estradnoj sceni, nimalo mu nije bilo lako da se za svoje mesto izbori. On je u intervjuu za "Scandal!" ispričao da se njegova karijera nije razvijala očekivanim tokom, jer su ga određeni članovi produkcije sabotirali. scandal printscreen

- Žika i ja smo danas u nekim formalnim odnosima. Kad se sretnemo pozdravimo se, ništa dublje. S obzirom da smatram da je hrišćanski praštati u procesu sam praštanja. Mislim da je on na mnoge načine opstruisao moju karijeru, početak moje karijere, gde je radio neke stvari i prenosio Popoviću neke poluinformacije, što je mene dovodilo u sukob sa produkcijom i sa Sašom samim.

U sukob mišljenja, koji smo ja i Popović rešavali na civilizovan i lep način, i on je uvek bio fer prema meni. I smatram da je Saša Popović daleko bolji čovek nego Žika Jakšića - rekao je Saša i priznao da je spreman da oprosti učinjeno.

- Od mog prvog pojavljivanja imao sam loš fid bek od njega, gde nekako šta god da sam radio nije nailazilo na lep odziv. Prvu pesmu kad sam pevao birao sam "Tajno moja" od Tošeta i nekako kad sam prošao užu audiciju i ušao u takmičenje, cilj mi je bio da se predstavim sa tom pesmom. Došao sam na generalnu probu, otpevao je, gde je meni Žika rekao: "Zašto pevaš ovu makedonsku pesmu, ovo te niko ne razume, Makedonija ne glasa, samo Srbija". Antonio Ahel/ATAImages

Ja sam rekao "To je vaše mišljenje, a ovo je moja želja i ako ispadnem prvu emisiju, to je moja odgovornost. I ne znam, možda baš što sam ja takav, on je stekao pogrešan utisak o meni. Mi nikada nismo seli da pričamo na tu temu, ali ako do toga dođe, a verujem da će jednog dana doći, sve ovo bih rekao i njemu - obrazložio je Saša za Scandal detalje svog odnosa sa Žikom i objasnio kako je dalje sabotaža izgledala.

- Svašta se tu dešavalo. Recimo bila je zabrana pesme sa Anom Kokić na Grand Festivalu. Ona me je podržavala, čak i kada sam ispao pa sam imao baraž. U žiriju su mi tada bili, između ostalih Džej i Lukas. Imam utisak da su tada imali pogrešno mišljenje o meni, bili su u dobrim odnosima sa Žikom.

Ana i ja smo poslali pesmu i stigao je odgovor da Ana i ja ne možemo ići na festival sa tom pesmom, jer bi meni trebalo da se radi narodnjački album, a ja u tom trenutku uopšte nisam bio narodnjak. Ja mislim da je on uticao na mnoge stvari tu, s obzirom da je bio muzički producent za Zvezde Granda. Znam da je bio komentar: "Šta će ti duet sa Anom Kokić, ona je pre toga bila dva puta trudna, ona je nedovoljna" to je Žika prokomentarisao. To je bila i vrsta narativa u tom momentu, nemoj pokazivati devojku, momka, a tek rađanje dece, posle toga ne postojiš. Ana ih je demantovala kada je to leto snimila posle porođaja "Aj lele aj lele" i pokorila sve.

- Onda je Šaban dao pesmu, koju je Ilda i ja trebalo da otpevamo kao duet. Ja sam snimio pesmu, otpevao je u studiju i Šaban je tada rekao mom ocu, da ga je zvao Žika i da je rekao: "Ovo ne treba da peva Kapor, ovo treba da peva Lazić sa Ildom". Gde je Šabane rekao: "Ako ne bude pevao Kapor ja ću da povučem pesmu, jer ova pesma je namenjena njemu". M.P. ATA Images

I posle toga tu pesmu niko nije snimio, nego su je posle nekoliko godina snimili Ana Bekuta i upravo Šaban pokojni. Ja sam posle tragao za trećom pesmom, koja nije duet. Zvao sam Jocu, došao sam kod Slavkonija i snimili smo tu pesmu u studiju, pa su me odbili. Prvo veče festivala izlazi Sloba Vasić sa tom pesmom. Ja zovem Slavka i kažem mu: "Šta je ovo?" a on mi kaže: "Ne pitaj me ništa, znaš da to nije moja odluka".

- Zvao sam ja Popovića i zbog nekih polu informacija koje su dolazile do njega, mi smo bili na sastancima. Ljudi moraju da znaju da je on bio pametan čovek koji se bavio šou biznisom i kad su informacije počele da se nakupljaju, ja mislim da je on uvideo, da nemoguće da je stalno Kapor negde u nekom problemu.

I onda je posle nekog vremena dao meni odrešene ruke da sam zakazujem svirke bez da Gradnu dajem određeni deo, dao mi je sam da biram pesme. Tad je bila pesma sa Željkom Joksimovićem, pa čak i duet sa Sandrom Afrikom, koja je u tom trenutku bila zabranjena na Grandu. Hoću da kažem, Popović je prema meni uvek bio fer.

Čak i utrenucima kad sam bio zabranjen, kad mi nisu zakazivali nijedan nastup, neki menadžeri, koji su razumeli i znali celu situaciju na svoju ruku i svojim linijama su me spajali, da odem da na nastupe - otkriva Saša detalje svog problema u Grandu, koje po svom osećaju vezuje za Žiku Jakšića.

- Svašta se dešavalo, govorili su da sam se napio i da sam uništio svirku, a onda me je vlasnik tražio da radim i Novu godinu. Koliko god da su me osporavali i branili, meni je bog sa druge strane davao duplo više - rekao je pevač za Scandal.