ON je jednog jutra došao po Ninu sa čajem i pecivom, pa je poveo na muzički tron

Karijera Nine Badrić, kao samostalnog izvođača, započela je izvođenjem pesme “Ostavljam te”, na festivalu "Dora", 1993. godine.

Pevačica je danas jedno od najpopularnijih imena na regionalnoj muzičkoj sceni, ali njen uspon ka zvezdama počeo je sasvim neočekivano. Baš kako uvek i biva kada sudbina umeša svoje prste. Stefan Tomasevic/ATAimages

Nina Badrić je u mladosti radila u butiku, a dok bi usluživala mušterije često je pevušila uz zvuke sa radija.

Jednog dana zagrebački butik u kom je radila posetio je čovek koji je u njoj prepoznao nebrušeni muzički talent.

- Čim me je čuo kako pevušim, a onda mi je rekao da ugasim radio i ako tako dobro pevam, da me sutra vodi da potpišem ugovor. Sutradan ujutro u 10 sati Dino Dvornik, tada najslavniji pevač u zemlji, došao je po mene kući. Doneo mi je čaj i pecivo - otkrila je Nina, piše "Mondo". Screenshot YouTube/@davor_pejic

I tako je i bilo, sledećeg jutra su zajedno otišli u izdavačku kuću. Od tog dana, Nina je koračala svetom muzike i zabave bez zadrške i osvrtanja.

Karijera joj je cvetala, ali privatni život nije bio bez izazova. Otvoreno je govorila o emotivnim padovima i lekcijama koje je iz njih izvukla.

- Kao i svaka žena, i ja sam nekad hodala kao kraljica, a nekad bosa po trnju - rekla je iskreno. Profimedia

- Naučila sam da ne verujem u reči, već u dela. Privlači me muškarac koji stoji iza svojih reči, koji je prijatelj, oslonac i zna da me nasmeje. Sve drugo, neka me zaobiđe – jasno je poručila Nina.

Od butika u Zagrebu do velikih bina i statusa muzičke dive, karijera Nine Badrić dokaz je da jedan, naizgled slučajan, susret može promeniti ceo život. Ali i da uspeh dolazi samo onima koji su spremni da mu otvore kada zakuca na njihova vrata.