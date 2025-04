Prvi Uskrs bez Saše u domu Popovića, oglasila se ćerka Aleksandra

Uskrs u domu Popovića ove godine je posebno tužan

Pre tačno 50 dana preminuo je estradni mag i kreativni direktor "Grand" produkcije Saša Popović posle kraće i teške bolesti u Parizu.

Njegov odlazak najteže je pao njegovim najmilijima, supruzi Suzani, ćerki Aleksandri i posinku Danijelu koji se trude da život nastave u najnormalnijim uslovima, iako se njegovo odsustvo oseća u svakom momentu.

Boško Karanović

Prethodne nedelje porodica je davala četrdesetodnevni pomen na novom bežanijskom groblju, a od kada je 6. marta Saša sahranjen Suzana se tek jednom oglasila kao i njegova mezimica Aleksandra.

No, i sinoć je ćerka estradnog maga objavila fotografiju na Instagramu koja je privukla veliku pažnju javnosti baš zbog medijske ilegale u kojoj se nalazila.

Naime, ona je pokazala kako uživa u večeri sa drugaricom u restoranu koji se nalazi nedaleko od porodične vile na Bežanijskoj kosi. Prijalo je Aleksandri što je izašla iz kuće i što se polako vraća regularnom toku života.

Dobro vino, italijanska pasta i omiljeno društvo, pa šta može biti bolje od toga? I tata bi je sigurno savetovao da uživa u svakom novom danu bez obzira na sve okolnosti.

Uskrs u domu Popovića ove godine biće svakako najtužniji, jer je upravo za najveći hrišćanski praznik on bio taj koji je sve pripremao i pravio atmosferu.

Podsetimo, pre koju godinu, Suzana je u intervjuu za Grand ispričala kako izgleda Uskrs u nejnoj porodici.

- Provodimo ga porodično. To je najveći hrišćanski praznik, Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista i mislim da to treba proslaviti u krugu porodice. Farbanje jaja na Velii petak je pod obavezno, i to je moja obaveza. Sprema se polako uskršnja trpeza, mesi se pogača. Instagram

Naravno, meso se valja staviti na trpezu, mi ćemo imati teletinu, tako smo se dogovorili.

Obično ide prasetina i jagnjetina ali nešto u poslednje vreme ne jedemo tako puno mesa pa ćemo čisto malo da obeležimo, a i zbog praznika. Malo teletine, mladih krompirića, supice i sezonske salatice, i to je to - ispričala je tada Suzana i otkrila da obožava da farba jaja.