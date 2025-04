Marija Šerifović otkrila ko je otac njenog sina

Otac sina Marije Šerifović dugo je bio enigma za domaću javnost.

Pevačica, koja je o dolasku naslednika na svet dosta govorila, taj podatak uvek je preskakala, zbog čega su se njeni fanovi zapitali o kakvom muškarcu je tu reč. Instagram/serifovic

Uprkos činjenici da se kao majka ostvarila putem surogatstva, uprkos logičnoj pretpostavci da se poslužila uslugama banke spe*me, otac sina Marije Šerifović ostao je tajna, sve donedavno.

Pop zvezda gostovala je pre izvesnog vremena u "Ami G šou" kod Ognjena Amidžića, gde je usled unakrsnih pitanja pristala da kaže ponešto o muškarcu na kojeg će verovatno Mario sutra ličiti.

Na osnovu tizera koji se pojavio na Instagramu i izjave zvezde zaključuje se da je reč o muškarcu za kojim mnoge žene žude.

- To su stvari o kojima ne mogu i ne smem govoriti, zbog svih potpisanih ugovora, jer se nikad ne zna hoće li ovo neko nekada prevesti, a onda me može tužiti za deset miliona dolara, a možda i više. Strašan dasa, evropejac - kazala je Marija, a potom se osvrnula na vaspitavanje naslednika.

- Ako bude bio doktor nauka, živeće na Beverli Hilsu, ako bude automehaničar, kupiću mu ceo Tošin bunar. Tako da ja sam jednako srećna - poručila je.

Podsetimo, popularna pevačica se takođe svojevremeno podvrgnula i DNK analizi kako bi istražila svoje poreklo.

- Šerifovići su bili ozbiljni bogataši u Vranju i krenula sam kopati kako bih videla ko su i što su bili, postoje razne stvari u gradskom muzeju od strane mojih pradedova, ali saznaću, pošto se želim baš precizno baviti time...

Instagram/serifovic

Čak sam nedavno napravila jedno genetsko DNK istraživanje, odakle sve vučem korene... To se radi putem pljuvačke i to istraživanje traje nekih 45 dana i onda dobijate precizno geografski odakle potiču vaši koreni - rekla je Marija u jednoj emisiji i dodala da je na taj način slučajno saznala da ima problem s glutenom:

- Dakle, mene ima gde me nema... Nema me u Kini, Australiji i na Novom Zelandu, ali 60,9 posto je to Grčka i Balkan, što je i logično, imajući u vidu našu prošlost. Tu sam saznala još i da imam problem s glutenom. Zabavno je znati odakle potičete.