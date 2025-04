Srećne vesti i povod za slavlje u domu Miše Dragičevića, sestra prva čestitala

Glumac Miodrag Miša Dragičević rođendan je proslavio po 31. put, a tim povodom vladala je prava slavljenička atmosfera i u domu njegove sestre, glumice Tamare Dragičević.

Na svoj način, kao aktivni korisnik društvenih mreža, Tamara je podelila niz dirljivih fotografija koje najlepše oslikavaju sa koliko ljubavi i pažnje je okružen Miodrag Miša Dragičević na ovaj poseban dan. Naročito dok uživa u ulozi voljenog oca i ujaka, među najmlađim članovima familije. Screenshot Instagram/@tamaradragicevic

Na objavljenim fotografijama vidi se koliko je Miodrag blizak i sa Tamarinom decom – osmeh, zagrljaji i zajednička igra pokazuju koliko su vezani. Tamara Dragičević je majka troje dece, ćerke Staše i sinova Lazara i Borisa, koje je dobila u braku sa glumcem Petrom Benčinom.

Podsetimo, Miodrag Dragičević je u braku sa glumicom Oliverom Bacić od 2021. godine, a par ima ćerkicu Vasiliju, koja je krajem prošle godine proslavila treći rođendan.

Tada je takođe vladala radosna atmosfera – kuća je bila okićena balonima i veselim motivima Mini Maus, a slavlje su zabeležili i podelili sa svojim pratiocima.

Glumac je ranije ispričao kako mu se dogodila ljubav sa Oliverom:

- Ja nikada nisam verovao u ljubav na prvi pogled. Prva stvar što se to ne desi ljubav na prvi pogled, nego se desi neka energija. Ljubav se desi kasnije kad ljudi prolaze kroz razne okolnosti, stvari, kad pregrme neke životne, daj da kažem, stanice, mislim da se u tom trenutku dešava ljubav - bio je iskren Dragičević, pa dodao:

- Meni se u prvom trenutku kad sam sreo Oliveru u studiju desila neka energija gde osetiš u stomaku, u želucu, u telu da je to to. I, eto, kasnije se ispostavilo da je zapravo to bilo to - zaključio je Miša.

Screenshot Instagram/@tamaradragicevic

- Vasilija njen 3 . rodjendan, mama, kreator ove magije i ja iza kamere. Sve u svemu za ove dane se živi - napisao je tada Miodrag uz snimke sa rođendanske žurke, pokazujući koliko uživa u porodičnom životu.

Miodrag Miša Dragičević rođendan je proslavio onako kako se samo poželeti može, okružen iskrenom ljubavlju i pažnjom koja boji život u najlepše boje.