Zavela glumca, osvojila svet: Supruga Baneta Tomaševića izgradila imperiju dok je odgajala troje dece

Bivša manekenka Jelena Ivanović Tomašević obeležila je modnu scenu s kraja prošlog veka, kao najpoznatija srpska manekenka tog doba. Pistama je nosila modele Iv San Lorana, Armanija, Gotijea, Diora a njene fotografije krasile su i stranice najvećih modnih magazina.

Osim bogate manekenske karijere koju je zaključila sa 24 godine, Jelena privatni život skoro 20 godina deli sa glumcem Branislavom Tomaševićem. Deca Jelene i Baneta Tomaševića, Dušan, Bogdan i Stefan su im na prvom mestu, ali Jelena nije odustala od svojih interesovanja i poslova koje uspešno vodi. Boško Karanović

Kako majka troje dece uspeva da vodi skladan a vrlo dinamičan život zanima mnoge, a o tome je Jelena ranije rekla:

- Mudri ljudi su odavno rekli da treba živeti u sadašnjosti, odnosno u trenutku, a ja sam to shvatila tek kad sam dobila treće dete. Jedino na taj način stvari zapravo dođu na svoje mesto: kada se bavim isključivo onim što je u datom momentu preda mnom. Dok sam na poslu, ne mislim o deci, a kad sam s decom, potpuno sam im posvećena. Sve eventualne nepredviđene situacije i probleme rešavamo u hodu, a svi imamo dobru volju da jedni drugima izađemo u susret - pojasnila je bivša manekenka, pa dodala:

- Ako Bane treba da igra predstavu, naravno da će to biti prioritet. Isti slučaj je i ako ja negde moram da otputujem zbog posla. Na zidu nam stoji veliki porodični kalendar gde beležimo najvažnije obaveze, ono što mora da se završi, i tako se uklapamo svi zajedno.

Deca Jelene i Baneta Tomaševića pored školskih obaveza pohađaju treninge, Dušan trenira fudbal, a Bogdan se opredelio za džudo. Tu su i jezici, kao i mentalna aritmetika po ističnjačkim metodama.

- Stefanu su starija braća idoli, stalno gleda šta rade i trči za njima. Njegovo odrastanje u velikoj porodici je sjajno. Naši klinci su otvoreni za komunikaciju s drugim ljudima, što mi mnogo znači jer mogu da otputujem na nekoliko dana i da ne mislim hoće li im moj ili Banetov izostanak napraviti problem – objasnila je Jelena, pa nastavila:

- Kad oboje moramo da odsustvujemo od kuće, u pomoć priskaču bake i deka. Moja majka Ceca i Banetovi roditelji Ljubica i Srba odlično se slažu, pa sve kombinacije dolaze u obzir: da ih čuvaju sve zajedno, ili samo nekog od njih, da dođu kod nas ili da decu odvedemo kod njih – rekla je ranije.

Podsetimo, deca Jelene i Baneta Tomaćevića nisu jedina sfera interesovanja bivše manekenke, koja je s vremenom shvatila da je postighla sve što je želela, da ima veliku internacionalnu kraijeru, porodicu s čovekom svog života i decu kao krunu uspeha na privatnom planu.

- Nešto mi je nedostajalo, a kad sam utvrdila da je to učenje i sticanje novih znanja, upisala sam fakultet. To me je veoma obogatilo, a kad ga budem završila, stečena znanja moći ću da primenim na mnogo širi krug ljudi, a ne kao do sada samo na manekenke iz moje agencije i njihove porodice. Kibernetika čoveka je vrlo primenljiva i neophodna svima nama – zaključila je Jelena.