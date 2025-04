S nestrpljenjem iščekivana četvrta sezona "Survajvera" uveliko je u toku. Sa novim takmičarima stigla su i nova uzbuđenja za verne gledaoce ovog formata, koji kroz emisiju Survajver plus prati Danijela Buzurović. Nebojša Babić

- Biće ovo najuzbudljivija sezona do sada, sve ukazuje na to. Takmičari su od samog početka počeli da igraju pravi Survajver pa je tako u svakoj epizodi sve neizvesno. Ne može da se pretpostavi ko će koga nominovati, klanovi se prave ali i ljuljaju. Njima svakako nje lako, a nama je zanimljivo – rekla je voditeljka za HELLO!.

Izazovi koji se stavljaju pred učesnike su nepromenjeni: međuljudski odnosi, glad, oskudna higijena...

Na pitnje, šta bi njoj lično najteže palo da se kojim slučajem takmiči, a sa čim bi se lako izborila, Danijela je odgovorila:

- Sigurna sam da bih najteže podnela glad i oskudnu higijenu, a lako bih se snašla kada treba dati neku izjavu. To je nešto što mnogima teško pada, naročito u početku.

Kako je navela, lako bi izdržala i bez mobilnog telefona, tim pre što su joj u predivnom sećanju ostala vremena kada se odlično funkcionisalo i bez te sprave.

Dopunjujući dobro poznatu leksikonsku rečenicu "Na pusto ostrvo ponela bih..." šarmantna voditeljka nije imala dilemu.

- Muža – poručila je uz smeh, pa dodala:

- Ako može, ako ne onda knjigu. E, sad, možda bi bilo pametnije poneti dobar nož ili pecaljku. Nisam sigurna.

Danijela i Stefan Buzurović zajedno su duže od deceniju. U skladnom braku koji brižljivo neguju dobili su sina Nestora i ćerku Klaru.