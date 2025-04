Sve samo ne tipičan odnos tašta-zet: Saznalo se kako se Ceca ophodi prema Nemanji

Odnos Cece Ražnatović i Nemanje Gudelja mnoge zanima

Anastasija Ražnatović često, kad god ima neke privatne ili poslovne obaveze doleti u Beograd na nekoliko dana i vreme uglavnom provodi u porodičnoj vili na Dedinju.

Takođe, uvek zove njene najmilije da je obiđu u toploj Sevilji pa su pre nekoliko meseci bili Bogdana i Veljko a sada je došao red i na mama Cecu koja je odmor i ovo putovanje jedva dočekala.

Kao što je i obećala, muzička zvezda je odlučila da napravi mali predah od snimanja i koncerata, i uputila se u Španiju kako bi provela kvalitetno vreme sa mezimicom i zetom.

Pevačica nikada nije krila koliko voli da sa tribina gleda fudbal i navija, jer je za nju to pravi doživljaj, što je i napisala kratko preko snimka na Instagramu.

"Doživljaj... pravi fudbal", poručila je Ceca, dok je bilo jasno da je atmosfera na tribinama bila više nego odlična.

Osim što ju je Anastasija vodila na tribine, majka i ćerka provode vreme tako što šetaju po bulevarima Sevilje razgledajući radnje i isipijajući pića na toplom suncu.

A kakav je odnos Cece Ražnatović i Nemanje Gudelja jasno je kao dan kada je srpskog reprezentativca iz sveg glasa bodrila sa tribina. Nema mesta nikakvim daljim insinuacijama.

Verujemo da će se najveća folk diva sa naših prostora ovih dana sresti i sa Nemanjinom porodicom, odnosno roditeljima Oliverom i Nebojšom iako su postojale brojne spekulacije da dve prije ne razgovaraju.

Inače, Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je održala svoj veliki koncert u Vranju, a nakon spektakla je za Blic sumirala utiske. Instagram

"Mene je publika željna u Srbiji, uvek radim u regionu. Svih ovih godina sam najmanje radila Srbiju. Kako sam otvorila sezonu po Srbiji, za sada nigde nije bilo greške, ljubav je obostrana. Vidim da sada masovno traže pesme 'Šteta za mene' i 'Rasulo'.

"To sam ranije pevala, pa sam izbacila. Stalno vrtim u repertoaru pesme jer svi imaju neke želje. To eventualno na Ušću. Jedva čekam novi album, za sada imam šet ili sedam pesama koje su gotove. Sve do sada što sam čula jako mi se sviđa i pisano je za mene", rekla je Ceca, kojoj je sada par dana u Španiji pravi i zasluženi odmor.