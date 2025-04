Odlazak Tanje Bošković zauvek je promenio tok serije, narušena je srž priče

Kada se spomene serija „Srećni ljudi”, prva asocijacija mnogih gledalaca jeste legendarna Lola Golubović.

Sjajna interpretacija Tanje Bošković publici je duboko u sećanje utisnula šarm, toplinu i prkos čuvene Lole iz domaće serije koja je obeležila devedesete godine prošlog veka. I upravo zbog toga, odlazak Tanje Bošković iz serije “Srećni ljudi” svojevremeno je šokirao publiku. ATA Images

Malo je poznato da su kulise ove voljene serije skrivale realnost daleko od glamura. Snimanje je počelo u teškom periodu devedesetih, za vreme inflacije, nestašice i opšte nesigurnosti.

U tom kontekstu, ni honorari glumaca nisu mogli da budu adekvatni, pa su mnogi članovi ekipe, pa i Tanja, doneli teške odluke.

Režiser i scenarista serije, Siniša Pavić, tek je godinama kasnije progovorio o tom momentu, naglasivši koliko mu je teško pao njen odlazak: Antonio Ahel, Milos Tesic-ATAImages

– Kada mi je Tanja saopštila da odlazi, rekao sam joj: „Nema problema, to je tvoja odluka, hvala na ovome što si do sada uradila.” Ali istina je da je to bio veliki udarac za seriju – iskreno je rekao Pavić.

Pavić, scenarista kultnih srpskih serija, svojevremeno je uporedio situaciju sa mogućim napuštanjem ključnih likova iz „Boljeg života”, kao što su Giga Popadić ili Boba, naglašavajući koliko je Boškovićeva bila važna za srž priče.

Nakon njenog odlaska, ulogu Lole preuzela je Zlata Numanagić, koja se snašla odlično, ali nostalgija za prvobitnom interpretacijom bila je sveprisutna.

Objašnjenje za odlazak Tanje Bošković iz serije “Srećni ljudi” publika je dugo čekala, a sada, kada su kockice konačno složene, jasno je da iza odluke nije stajao sukob ili neslaganje, već surova realnost jednog teškog vremena.