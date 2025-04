Goca Šaulić: Samo tako sam mogla da ga zaštitim, Šabana su iskorišćavali

Godinama nakon iznenadne smrti Šabana Šaulića, koja je nastupila kao posledica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, supruga Šabana Šaulića, Gordana, po prvi put iznela je manje poznate detalje o njegovoj karijeri i privatnom životu.

Goca Šaulić o Šabanu je javno govorila u emisiji “Iz profila” i objasnila zašto je odlučila da se posveti karijeri svog muža i preuzme ulogu menadžera kralja narodne muzike. Ivan Vučićević

Podsetimo, Šaban Šaulić nastradao je od posledica zadobijenih u saobraćajnoj nesreći 17. februara 2019. godine, u Nemačkoj. U istom vozilu nalazio se i njegov dugogodišnji prijatelj Mirsad Kerić, koji je takođe preminuo od posledica nesreće.

- Šaban nije bio svađalica i nije umeo da zameri ljudima, ali ja nisam mogla da gledam kako ga potkradaju. Godinama su ga manje isplaćivali i nije bilo onako kako su se dogovarali. Jednog dana sam mu rekla: "Svi koji rade sa tobom zarađuju više od tebe!" To mi je bilo neshvatljivo - izjavila je Goca.

Kako je istakla, odlučila je da uzme stvar u svoje ruke i preuzme organizaciju njegovih nastupa. Antonio Ahel/ATA Images

- Godinama sam to sama rešavala, preuzela sam sve poslove oko njegovih turneja, dogovaranja nastupa i finansija. To je postalo ogromna obaveza i odgovornost, ali samo tako sam mogla da ga zaštitim. Počela sam da idem sa njim na turneje i na licu mesta rešavam probleme. Do tada je bilo jako naporno gledati kako ga svi iskorišćavaju - priznala je.

Goca je takođe otkrila da njihov brak nije bio savršen i da su imali trzavice, uglavnom zbog Šabanove sklonosti kafanskom društvu.

- Šaban je voleo kafanu i to je često bio problem. Nije bio loš čovek, ali je često provodio više vremena napolju nego kod kuće. Bilo je trenutaka kada sam želela da odem, ali ljubav i razumevanje su pobedili – rekla je Goca, piše Informer.

Njen iskreni intervju ponovo je pokrenuo priču o muzičkoj industriji i koliko menadžri imaju uticaj na karijere velikih zvezda. Iako je Šaban zauvek ostao upamćen kao "kralj narodne muzike", Goca Šaulić o Šabanu je rekla koliko toga se zapravo dešavalo iza scene.