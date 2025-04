Rođeni Kotoranin, nesuđeni pomorac: Zbog čega svi pričaju o Vučiću Peroviću?

Glumac Vučić Perović rođen je pre 36 godina u Kotoru, gde je i odrastao. Stoga i ne čudi što je prvo želeo da postane mornar. Upisao je Pomorski fakultet, završio tri godine, a zatim odlučio da okrene novi list u svom životu. A.H./ATAImages

Preselio se u Beograd i iz prvog pokušajapisao FDU, u klasi profesora Dragana Petrovića Peleta. Sa njim su studirali Anđela Jovanović, Tamara Aleksić, Nina Nešković, Đorđe Stojković...

Publika ga je upoznala u seriji “Sinđelići”, a zatim su nastavile da se ređaju uloge kako na televiziji i filmu, tako i u pozorištu. Gledali smo ga u serijama “Vojna akademija”, “Žigosani u reketu”, “Nečista krv”. Poslednje tri godine Vučić Perović stalni je član Narodnog pozorišta u Beogradu.

- Moj odnos prema glumi i pozorištu je verovatno oblikovala mama, a Kotor je bio mesto sureta predstava i mene. Svake godine sam osećao blagu euforiju zbog dolaska predstava iz raznih pozorišta, kao i zbog samih glumaca, naravno. Sećam se i danas nekih trenutaka iz predstava “Talični Tom” pozorišta “Duško Radović” i “Tri musketara”, u izvođenju teatra “Boško Buha” - prisetio se mladi glumac u intervjuu za TV Novosti prvih susreta sa glumačkim svetom.

Vučić Perović ovih dana je u centru medijske pažnje zbog uloge u filmu “Majka Mara”. Partnerka na velikom platnu mu je Mirjana Karanović, a o eksplicitnim scenama koje su dočarali pred kamerama priča se uveliko. Milan Maričić ATA images

O saradnji sa legendarnom glumicom, u izjavi za Blic kazao je:

- Nastojim da naučim kako ne treba da radim, a sigurno neke scene na snimanju nisu išle kako treba, pa je Mira to na vreme popravljala. Pamtiću šta su bile neke moje ideje, a kako me je ona ispravljala. To volim da zapamtim. Stefan Tomašević/ATA Images

Pomenuti film treća je saradnja Vučića Perovića i Mire Karanović, a intimne scene koje su snimili uzburkale su javnost, tim pre što je među njima 32 godine razlike.

- To može da bude neprijatno, ali kada radite sa Mirom to ne može da bude neprijatno. To je jedna potpuno uobičajena stvar, pogotovo kada to radite sa profesionalcem, kada mislite da je svrsishodno. Onda, prosto nema problema.

- Nisam imao neprijatnosti, mada nisam imao toliko prilika da tako nešto radim. Ne mogu da izdam priručnik na tu temu, ali ovo malo što sam radio ne mogu reći da je bilo neprijatnosti. Verovatno sato što sam radio sa pravim ljudima – poručio je Vučić.