Životna priča pevačice koju povezuju sa Tošićem: Roditelji su joj gluvonemi, a brat...

Životna priča pevačice koju su povezivali sa Duškom Tošićem

Pevačica Jasna Šćepanović, rodom iz Kolašina, na estradnoj sceni je duži period. U jednom periodu života je uglavnom radila u Istanbulu, a iz tog grada, kako kaže, nosi lepa iskustva. Youtube Screenshot/Hype TV

- Otišla sam na mesec dana, a ostala sedam godina – priznaje.

Atraktivnu pevačicu povezivali su sa bivšim mužem Jelene Karleuše, Duškom Tošićem.

Ona sama priznala je da ga poznaje, ali je negirala bilo kakav emotivni odnos.

- Nije istina da sam bila u emotivnoj vezi sa njim, ne znam zašto to pišu. Ljudi vole da nagađaju. Ja sam Duška upoznala u Istanbulu, u lokalu gde sam pevala. Bio je naš stalni gost. Često je dolazio, ostavljao bakšiš – rekla je Jasna Šćepanović u emisiji “Pretres” na Hype televiziji, pa naglasila:

- Nas dvoje nikada nismo bili intimni. Ta konstatacija je smešna. Dušan Milenković / ATA Images

Pevačica je u pomenutoj emisiji progovorila o malo poznatim detaljima iz svog života, pa otkrila da su njeni roditelji gluvonemi.

- O tome nisam pričala ranije i većina ljudi to ne zna. Moji roditelji ne čuju sto posto. Ne postoji opcija da do njih dopre bilo kakav zvuk. Osećaj kao neku buku, ali to je više osećaj, to nije sluh.

Na pitanje kako joj roditelji iskazuju ljubav, Jasna je odgovorila:

- Mama me jednostavno zagrli, a ja joj čitam s usana kad mi kaže da me puno voli. Moja majka se, inače, mnogo napatila u životu. Svako ko se jedan posto ogrešio o moje roditelje, za mene ne postoji. Takve ljude ne vidim. Youtube Screenshot/Hype TV

Jasna Šćepanović je pre mesec dana doživela veliku porodičnu tragediju. Naime, njen rođeni brat Mihailo, u 34. godini života izgubio je bitku sa najtežom bolešću.

Iza njega su ostali supruga i tri sina – Luka, Lazar i Lav.