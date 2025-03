Ne mogu da se pojavljujem zbog pola pesme: Vesnine reči neće se svideti njenom kolegi

Zašto Vesna Zmijanac nije došla na koncert Slavka Banjca

Slavko Banjac krajem februara održao je povratnički koncert na sceni MTS dvorane, oduševljeno pozdravljen od strane brojnih obožavalaca koji su s nestrpljenjem čekali da ga čuju uživo. Antonio Anhel Ataimages

Pevač nije krio sreću što je sala prepuna, a posebno ga je radovala činjenica da u u publici njegov sin i unuk.

U planu je bilo da Slavko Banjac otpeva, zajedno sa Vesnom Zmijanac, duet koji su snimili još 1994. godine “Ja imam nekog, a ti si sam”. Međutim, pevačica se nije pojavila.

- Nekoliko dana uoči koncerta dobio sam informaciju da Vesna neće doći. Zvala me je i rekla da ima neodložne porodične obaveze. To je početak i kraj moje priče. Verujte mi da ne znam šta je razlog – rekao je tim povodom Slavko, pa istakao:

- Vesni, pre svega, želim dobro zdravlje. Pesmu koju su ljudi očekivali da otpevam sa njom, izveo sam na jedan drugačiji način.

Od tada je prošlo mesec dana, a pevačica je tek sada otkrila zbog čega nije došla na koncert. M.M./ATAImages

- Nisam mogla da dođem, sad više ni ne znam zašto. A i ne moram ja svake godine da budem gost. To je obaveza. Bila sam jedne godine, a pevali smo mnog puta zajedno – kazala je, a zatim dodala:

- On stalno drži neke koncerte. Ne mogu ja sada da idem i da se zbog pola pesme tamo pojavljujem.Meni za to treba dva do tri dana – dan pre i dan posle koncerta. Nije to baš tako – preneo je njenu izjavu portal Srbija Showbizz.