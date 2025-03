Lepa Brena potvrdila udarnu vest: Rastali smo se!

Lepa Brena rastanak potvrdila je danas!

Folk diva je prethodnog vikenda održala dva spektakularna koncerta u zagrebačkoj areni, dok je treći odložila za 26. oktobar naredne godine. M.M./ATAImages

Samo dan posle koncerta, pevačica je neočekivan potez i posle 16 godina rešila da prekine saradnju sa svojim bendom.

Iako su već ranije krenule spekulacije o tome ko je prvi dao otkaz, Brena je sada rešila nedoumice. Kako je navlela ona je našla novi orkestar.

- Svi vi znate da sam ja počela svoju karijeru sa "Slatkim grehom" i tada je nakon 9 godina fantastične saradnje bilo vreme za promene. Tako je i sada došlo vreme za rastanak sa bendom sa kojim sam radila 16 godina.

Nekada su za nove vizije i uspehe potrebne promene. Moram da naglasim da smo se mi rastali u lepoj atmosferi. Samo, jednostavno dođe vreme za promene kako u mojoj, tako i u njihovim karijerama.

Novi bend je spreman za nastupe i koncerte koji slede i radujem se što ćemo vam uskoro pokazati sve na čemu smo radili.

Očekuju nas velike stvari kao što je moja publika i navikla od mene - rekla je muzička diva i osvrnula se na spektakle koje je nedavno održala u Zagrebu: Ivan Vučićević

- Veći akcenat stavila bih na to da smo u Zagrebu održali dva sjajna koncerta i priredili ponovo spektakl za pamćenje. Ponosna sam na ceo svoj tim.

Bend, produkciju, dizajnere, bjuti tim, plesače i sve koji su učilinili da imamo pet fantastičnih koncerata u Areni Zagreb, a 23.10.2026. nas očekuje šesti koncert u Zagrebu i naravno još puno sjajnih nastupa i koncerata. Show must go on! - zaključila je Brena, prenosi Kurir.