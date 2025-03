Danijela Dimitrovska i Matija Amidžić za HELLO!: Trudim se da ne budem opsesivna mama i imam strpljenja za svako pitanje

Danijela Dimitrovska rekla je u jednom intervjuu, odgovarajući na pitanje šta sve podrazumeva njen radni dan:

– S poslovnom partnerkom Mirjanom vodim modnu agenciju, ozbiljno se bavim društvenim mrežama, radim kao voditeljka na “Blic” televiziji. Ništa od toga ne mogu da stavim na stendbaj, niti sam osoba koja bilo šta površno radi. Ne kukam, ali je teško.

U međuvremenu je na spisak dodala i glumu, pa u šali kaže da je postala “multipraktik”. Ipak, jedna od najlepših žena Srbije na prvom mestu je majka. Jedanaestogodišnji Matija centar je njenog sveta, a uzajamna ljubav, nežnost i razumevanje vidljivi su na prvi pogled. Posle šest godina majka i sin ponovo su pozirali za naslovnu stranu našeg magazina, a to je bila prilika da čujemo šta se za to promenilo.

Da vam je neko pre koju godinu rekao da ćete biti televizijska voditeljka, da li bi vam delovalo realno?

– Ne mogu reći da mi ta ideja nije padala na pamet, ali nije bio trenutak. Sve se desi u pravo vreme, pa tako i početak moje televizijske karijere. Neki ljudi koji su dugo u tom poslu prepoznali su u meni “potencijal” i potrudili se da mi “otvore oči”. Hvala na poverenju čelnicima “Blic” televizije, kao i mom kolegi Ljubi Bulajiću, s kojim sam dugo vodila jutarnji program. Miloš Nadaždin

Kako ste, u moru obaveza, uspeli da se organizujete?

– Za početak, jako je važno da znate šta i koliko možete. Da se ne potcenjujete, ali i da se ne precenjujete. Dete je prioritet. Uvek sam nastojala da završim sve obaveze dok je on u školi kako bih mogla da mu se posvetim kad dođe kući. Istovremeno, maksimalno sam koristila svaku pomoć, tako je i danas. Matija je već velik dečak, pa je u organizacionom smislu sve mnogo lakše.

Dok je vaš sin bio u predškolskom uzrastu, pričali ste da vam postavlja pet hiljada pitanja u toku dana. Da li je tu radoznalost sačuvao i u ovom uzrastu?

– Jeste, i srećna sam zbog toga. Imam strpljenja za svako pitanje i uživam u razgovoru s njim. Trudim se da ne budem dosadna, više zabavna i korisna. Koristim svaki trenutak, svesna da će doći dan kada će mu biti zanimljivije da priča s drugarima nego s mamom.

Kako se snalazite sa školskim obavezama?

– Matija ide u francusku školu, njihov sistem obrazovanja je za svaku pohvalu. Odlično se snašao, tim pre što je sva nastava na francuskom jeziku. Izbegavam da se mešam, u startu sam zauzela stav da treba sam da uči i razvija radne navike. Ja sam tu više kao supervizor, da proverim da li je sve urađeno na vreme, da li se spremio za test. Nije da majka hvali sina, ali stvarno nemam zamerke. Fantastičan je.

Kako izgleda vaše vreme?

– Volimo da gledamo filmove, da idemo u bioskop, ali i da kod kuće organizujemo filmsko veče. Mata izabere film, nakupujemo razne grickalice i ušuškamo se u dnevnoj sobi, gde imamo televizor sa ogromnim ekranom. Tu i prespavamo. Takođe, oboje volimo da putujemo, i to autom. Uz put ćaskamo, otkrivamo nova mesta, družimo se. Miloš Nadaždin

Da li je Matija nasledio “gen za scenu” ili ste morali da ga nagovarate da se slika sa vama?

– Malo je povučeniji, to je na mene, mada je dobrovoljno došao na slikanje za HELLO! (smeh). Ništa se ne radi bez njegovog pristanka. Ako nešto ne želi, to se ne dešava. Poštujem njegovu volju. To što sam ja izabrala da budem javna ličnost, ne znači da i on mora, ali ponekad voli da se sa mnom pojavi na Instagramu.

Ima li ideju čime bi voleo da se bavi?

– Dok je bio mlađi, govorio je, poput većine dečaka, da će biti fudbaler. Ali to više nije aktuelno. Vidim da ga interesuju društvene mreže, „Jutjub“, zna sjajno da montira video. Ipak, još se traži, što je i normalno za dete njegovih godina. Čime god odluči da se bavi, imaće moj blagoslov. Iz iskustva znam koliko je važno baviti se poslom koji volite. To je nešto najlepše, a onda stižu i rezultati.

Strahujete li od tinejdžerskih dana koji su na vidiku?

– Ponekad mi prođe kroz glavu – šta ću i kako ću, a onda kažem sebi: „Polako, nemoj da brineš pre vremena. Korak po korak“. Čini mi se da se u današnje vreme stvari menjaju na dnevnom nivou. Strah treba da postoji, ali u granicama, ne smemo da mu robujemo. Temeljna sam, detaljna, dosta čitam, razgovaram sa sinom, a kako mi je sestra psiholog, uvek imam koga da pitam za savet.

Koje metode vaspitanja ste usvojili od roditelja?

– Sve, nemam mnogo zamerki na to kako su me vaspitali. U našoj kući znalo se ko je autoritet, ali smo sestra i ja imale slobodu da iznesemo mišljenje. Nije se bežalo od razgovora i uvek nam je sve bilo objašnjeno. Zahvalna sam na moralnoj vertikali koju su mi usadili. Koliko god da te život baca, pa kao slepi miš udaraš u zidove prostorije, uvek imaš bazu kojoj se vraćaš. To se trudim da prenesem Matiji.

Kako biste reagovali kada bi u 14. godini poželeo da se otisne u svet, kao što ste vi uradili?

– Tresla bih se kao prut, pustila bih ga, a onda verovatno maskirana ušla u avion i sela dva reda iza njega (smeh). Kažu da je veza između majke i sina specifična i neraskidiva, a ja se od prvog dana trudim da ne budem opsesivan roditelj. Podrazumeva se da uvek znam gde je i s kim, ali ga ne zovem svaki čas. Često ide kod bake i deke, vezan je za brata i sestru od tetke i voli da prespava kod njih, tako da je dozirano odsutan od kuće. Ako jednog dana odluči da ode daleko, neću ga sputavati. Imaće moju podršku, kao što su i mene podržali roditelji. Miloš Nadaždin

“Imam momka najboljeg na svetu, boljeg nisam mogla da poželim,” izjavili ste nedavno, govoreći o Jevremu Kosniću sa kojim ste u emotivnoj vezi.

– Ponekad treba poslati zahvalnost, a ja zaista mislim da je blagoslov što sam upoznala takvog čoveka.

Koje osobine ga krase pa ste zaključili – on je pravi?

– Opet se vraćam na moralnu vertikalu. Mislim da smo u 21. veku svi pomalo izgubili kompas. Cenim kad je čovek dosledan svom stilu života. Kada neko ima rutinu, kada poštuje svoje telo kao hram, to onda znači da poštuje i partnerku, da poštuje porodicu. Kod Jevrema sam prepoznala upravo tu odanost, plemenitost, spremnost da čuva pre svega sebe, a onda i sve nas koji smo mu važni.

Da li je vaše upoznavanje bilo kao u romantičnim filmovima?

– Jeste. Slobodno mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled. Iskreno, nikada nisam verovala da je to moguće. Ali, eto, sudbina i život uvek nađu način da te razuvere. Pošalju ti baš ono što misliš da je nemoguće. Miloš Nadaždin

Šminka: Ana Mamula

Frizura: Mina Misić

Garderoba: Distante

Mesto snimanja: Hotel The St. Regis Belgrade, Nikolaja Kravcova 1