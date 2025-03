Milorad bi danas napunio 60 godina, ćerka mu je na dan sahrane na grudi stavila jedno: Da bude sa njim stalno

Milorad Milinković, cenjeni reditelj i tragač u kvizu “Potera”, iznenada je preminuo na Božić. Kako su preneli pojedini mediji, smrt je nastupila zbog srčanih smetnji. Antonio Ahel/ATA Images

Sahranjen je 13. januara, na Novom groblju u Beogradu, u prisustvu porodice i velikog broja prijatelja i kolega.

Milorad Milinković imao je mnogo planova, kako profesionalnih, tako i privatnih. Na žalost, mnogo toga nije stigao da realizuje.

Da je poživeo, na današnji dan proslavio bio jubilarni 60. rođendan. A uz njega bi, bez sumnje, bila njegova ćerka Divna, koju je dobio u braku sa glumicom Jelenom Đukić. Antonio Ahel ATA Images

Odgovarajući na pitanje kako je ćerki saopštila da je ostala bez tate, Divnina mama je u intervjuu za magazin Gloria, priznala da joj je, posle smrti mame, najteži trenutak u životu bio kad je saznala da je Milorad preminuo i da tu tragičnu vest treba da saopšti detetu.

- Ona je u tom momentu bila na ski-staz sa drugaricama. Morala sam što pre da je odvedem do hotelske sobe kako bih joj to saopštila u četiri oka. Sreća u nesreći je bila ta što su prijatelji bili sa mnom i napravili smo strategiju kako da je nagovorimo da dođe do sobe, s obzirom na to da se dobro zabavljala na snegu. Njena reakcija bila je očekivana. Bilo je strašno i bolno.

- Ali kako je ona Miloradovo i moje dete, i kako smo joj vrlo promišljeno dali ime Divna, s posebnim akcentom na prefiks Div, ona je sat vremena nakon bolnog saznanja uzela papri i olovku i napisala pismo za tatu koje je želela da pročita na sahrani i koje mu je ostavila na grudima da može da ga čita svakog dana – rekla je Jelena Đukić.

Na današnji dan, povodom Miloradovog nebeskog rođendana, objavila je i emotivnu posvetu, uz poruku: “Danas je tvoj rođendan”.