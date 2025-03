Neutešna Ceca Bojković oglasila se povodom smrti supruga: Ni sama ne znam...

Bivši diplomata Slavko Kruljević, suprug glumice Svetlane Cece Bojković preminuo je u 75. godini od opstrukcije pluća. On se poslednjih dana oporavljao do virusne infekcije pluća.

Tim povodom oglasila se Ceca Bojković za medije potpuno slomljena i potvrdila tužnu istinu: Antonio Ahel/A.H.Ata images

- Slavko jeste preminuo, sada sam u velikom haosu i završavam nešto oko administracije. U velikoj sam gužvi. U pitanju je bio neki virus, nešto sa plućima, verujte mi da ni sama ne znam kako se sve to desilo - potvrdila je glumica za Blic.

Glumica je uložila mnogo ljubavi, vremena i pažnje kako bi pomogla suprugu da se zdravstveno rehabilituje. Otkazivala je snimanja serija i pozorišne predstave kako bi bila pored njega uverena kako je mnogo važnije da suprugu pomogne da prevaziđe zdravstveni izazov.

U tom emotivnom i fizičkom trošenju, zaboravljala je na sebe što je rezultiralo padom imuniteta zbog čega je nekoliko nedjelja bila u kućnoj postelji boreći se sa virusnom infekcijom.

Svetlana i Slavko proveli su u braku 14 godina. Njihova ljubavna priča otpočela je sedam i po godina nakon smrti njenog drugog supruga, upravnika Ateljea 212 Ljubomira - Mucija Draškića, a pre toga glumica je bila u braku sa pokojnim Milošem Žutićem, sa kojim ima ćerku, glumicu Katarinu Žutić.

- Njegovi prijatelji, koji su i mene poznavali, pozvali su me na večeru. On je pre toga bio u Americi četiri godine, od 2005. do 2009. u Njujorku je obavljao funkciju zamenika šefa Misije Srbije pri Ujedinjenim nacijama. Antonio Ahel / ATA Images

I te 2009, u septembru, kad se vratio u Beograd naši prijatelji su napravili večeru gde smo se upoznali. Onda su oni nastavljali da organizju večere da se i bolje upoznamo i tako je to trajalo dva meseca, odnosno dok na kraju nismo sami otišli na ručak - otkrila je Ceca Bojković u intervjuu za Gloriju.