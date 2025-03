Jelena Trivan bacila maske: Razvlačim kore, mesim hleb, spolja gladac, a unutra Prizren

Jelena Trivan jedna je od retkih žena koje su istovremeno pravile karijeru i bile uspešne mame. Razlog više da se to istakne jeste činjenica da je ćerku Bjanku sama podigla i odgajila. Antonio Ahel/ATA Images

- Nisam od onih majki koje će podržati svakakve gluposti samo da bi bila kul, niti glumim ćerkinu drugaricu. Tu sam da pričam, da je učim, da je usmeravam, a kad je potrebno, i da donosim odluke. Ja sam joj stvarni izvor sigurnosti i veruje u mene. Nedavno je na grobu moje majke izgovorila “samo bez tebe ne bih mogla da živim”. Onako iz srca - ispričala je Jelena Trivan u intervjuu za HELLO!.

O razvodu od Dragana Trivana, vlasnika agencije za obezbeđenje, Jelena Trivan nikada nije želela da detaljiše.

- Razvod ne doživljavam kao lični promašaj, već kao jednu balkansku, mušku matricu. Nije dovoljno što ostaneš sam sa detetom, nego je jedini uspeh da budeš potpuno pregažen, emocionalno slomljen i finansijski uništen. Samo takva vrsta osvete je dovoljna - poručila je Jelena Trivan gostujući nedavno kod Snežane Dakić. A sada je po prvi put pričala o tome kakva je ona zaista.

- Vrednosno ja sam pravo dete sa Kosova. Nekada malo zatucano, možete to tako definisati. Nekada previše tradiconalno, to vidite iz odnosa prema porodici, ne dovodi se drugi muškarac u kuću posle razvoda, žena ima jedan brak i tako dalje. Veoma sam konzervativnih uverenja.

Čak i kada uđete u moju kuhinju to se vidi. Činjenica da ja razvkačim kore, mesim hleb, to vam je to vaspitanje, u kome je otac stalno insisitirao na tome da žena mora sve da radi, mora sve da ume... Ja sam pravi produkt tog vaspitanja i tog mentaliteta. I koliko god ja izgledam moderno, to vam je ono spolja gladac, a iznutra to vam je Prizren - iskreno je ispričala Jelena Trivan u emisiji "U ringu".