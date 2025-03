Pinkova zvezdica Marko Bošnjak Hrvatsku vodi na Evroviziju, o njegovoj sudbini priča region: Ponosan sam što sam gej

Marko Bošnjak, sa pesmom "Poison Cake" pobednik je ovogodišnje "Dore" i predstavljaće Hrvatsku na Evroviziji u Bazelu. Youtube Screenshot/HRT 1

- Hvala svima. Ostvario mi se životni san. Daću sve od sebe da predstavim Hrvatsku na najbolji mogući način – poručio je pobednik uz suze.

Marko Bošnjak rođen je pre 21 godinu u Bosni, a šira javnost upoznala ga je kao tamičara u “Pinkovim zvezdicama”, gde je i pobedio 2016. godine. Sa svega trinaest godina izvodio je veoma zahtevne pesme, a žiri koji su činili Jelena Tomašević, Goca Tržan, Milan Stanković, Leontina Vukomanović i Hari Varešanović, rasplakao se dok je Marko izvodio pesmu "Što te nema", koju u originalnu peva Jadranka Stojaković.

Sada je gostovao u emisiji RTL Direkt, gde je govorio o svojoj pobedi na "Dori", kao i reakcijama i kritikama koje su usledile.

- Znao sam i očekivao da će biti reakcija, ali nisam mislio da će biti u ovakvim razmerama. Čak mi je u jednu ruku drago da se hrvatski narod razdrmao i da smo dobili takvu polarizaciju društva. Mislim da je to suština umetnika – da izazove reakciju - rekao je Marko, piše hrvatski HELLO!. Pročitajte Istina ili medijski trik?! Golman Iker Kasiljas šokirao - Ja sam gej Kao i do sada, otvoreno je govorio o svojoj seksualnosti. Voditeljka je spomenula je da su morali da isključe komentare ispod najave njegovog gostovanja jer su bili puni uvredljivih primedbi na njegovu seksualnu orijentaciju.

- Ponosan sam na to što jesam. U Hrvatskoj još uvek ima puno primitivnih ljudi s uskim shvatanjem sveta. Ne zameram im, ali mislim da bi trebalo da preferiraju na hrišćansku ljubav koju promovišu, a protiv koje se istovremeno bore. Cela hajka je kontradiktorna i puna paradoksa. Postalo mi je zabavno u svemu tome - izjavio je.

Naglasio je da je svestan okruženja u kojem živi.

- Ne čudi me, ali mi je žalosno da sam morao biti taj prvi koji preuzima taj teret. Ponavljam, ponosan sam na to što jesam i želim to otvoreno živeti. Nema potrebe da živimo neiskreno – treba živeti punim plućima i autentično - rekao je muzičar i potvrdio da je gej.