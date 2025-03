Golman Partizana izvršio samoubistvo, velika tragedija

Bivši golman Partizana Radiša Ilić (47) pronađen je mrtav, a kako piše Telegraf sumnja se da je izvršio samoubistvo skokom sa terase. On je branio za Partizan u dva navrata, prvi put od 1998. do 2003. godine, a potom i od 2010. do 2013. godine. Antonio Ahel/ATA Images

Imao je Ilić i jedan nastup za seniorsku reprezentaciju Srbije, a navijačima Partizana ostaće u lepom sećanju zbog plasmana u Ligu šampiona 2010. godine kada je začarao svoju mrežu u revanš meču poslednjeg kola kvalifikacija protiv Anderlehta kada su Belgijanci promašili čak tri penala.

Tužne vesti o njegovoj smrti pogodile su sve u Srbiji jer je Radiša bio jedan od omiljenih golmana, kako kod navijača Partizana, tako i kod pristalica drugih klubova.

Antonio Ahel/ATA Images

Leta 2010. godine je bio jedini igrač za koga je Partizan platio obeštećenje od 25.000 evra, ali se tim plasirao u Ligu šampiona.

Ilić je branio tokom celih kvalifikacija i bio akter čuvene penal serije sa Anderlehtom, u kojoj su Belgijanci promašili čak tri udarca sa bele tačke. Posle toga je postao omiljen među navijačima Partizana, koji su mu posle dolaska Vladimira Stojkovića skandirali "Ti si prvi golman Radiša".

Radiša Ilić je rođen u Bajinoj Bašti, gde je i počeo da se bavi fudbalom, nakon čega je prešao u Slobodu iz Užica u kojoj ostaje četiri godine. Sjajne igre u Užicu su ga preporučile upravo Partizanu, u koji je po prvi put stigao 1998. godine.

Branio je pet godina u Humskoj, pre negoj je otišao u Rumuniju i ekipu Nacionala iz Bukurešta, da bi se brzo vratio u Srbiju i potpisao ugovor sa ekipom Borca iz Čačka, a tada dolazi i transfer u OFK Beograd, gde postaje kapiten ekipe. Okušao se još jednom u inostranstvu, branio je za Panseraikos u Grčkoj, da bi se opet vratio u Borac iz Čačka, nakon kog je i došao u Partizan za Ligu šampiona.