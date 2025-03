Pevačica besna: Tužiću Grand! Sve predajem sudu

Direktor Grand produkcije Saša Popović izgubio je bitku sa opakom bolešću u 71. godini života. Njegovu sahranu pratila je cela zemlja, a o onima koji se nisu pojavili na Bežanijskom groblju pojedini mediji i dalje pišu. Ivan Vučićević

Kao i sa svim velikim ljudima, uvek je bilo i biće onih koji ih vole i onih koji o njima nemaju baš neko mišljenje. Kada je Saša u pitanju, svih ovih dana u medijima se nije mogla pročitati nijedna ručna reč. Upravo to dokaz je da je svoje poslovanje vodi maksimalno profesionalno.

Ali, pevačica, koja je dete Granda, odlučila je da javno kaže sve što je tišti i muči godinama. O karijeri Andreane Čekić govore njeni nastupi i publika koja je obožava. U intervjuu za Hype televiziju, ona je priznala da je odlučila da se sudi sa produkcijom i da ceo slučaj preda sudu i tamo potraži pravdu.

- Sve pesme koje sam snimila dok sam bila pod ugovorom – taj novac od Jutjuba išao je Grand produkciji, a ne meni. Treba i meni da ide deo, ali… Iako su te pesme stavljene na moj novi kanal, i dalje Grand produkcija kasira - rekla je Andreana i dodala: Antonio Ahel/ATA Images

- To nije korektno i ne dešava se samo meni. Mnoge kolege imaju isti problem. Pošto me niko ne uzima za ozbiljno, odlučila sam da ćemo se suditi. Ne zato što je meni stalo do novca jer lepo zarađujem. Novac mi je posledica, a ne prioritet. Ali takođe ne dam da neko pomisli da sam ja ovca.

