Ovo je Sašina poslednja želja: Ana Sević otkrila šta se dešava sa Zvezdama Granda

Od prošle subote čini se kao da je sve stalo. Preminuo je najveći estradni mag regiona Saša Popović posle kratke i teške bolesti na onkološkom institutu u Parizu.

Od tada se neprestano spekuliše šta će biti sa njegovim omiljenim i najvećim formatom koji traje već više od dve decenije "Zvezdama Granda". Antonio Anhel / Ata images

S obzirom da je tekuća sezona u jeku, jasno je da će se snimanja ovogodišnjih emisija privesti kraju i da će pobednik 2025. godine biti izabran, ali šta dalje?

Popović je radio do nedelju dana pred smrt pa je tako što se tiče scenarija ovu sezonu priveo kraju i njegovi saradnici će raditi po njegovim uputima do juna.

Juče se za medije oglasio i Voja Nedeljković, njegov bliski saradnik i onaj koji je ušao u Sašine cipele ove sezone pošto se Popović nije pojavljivao ni na jednom snimanju od septembra.

- Ovo nije bio posao, već ljudska priča. Tu se mora voditi računa da se kažu sve stvari, ali da se ne pokvari tugom. Imali smo potrebu da se zvanično pozdravimo sa njim, a uspomene ćemo nositi do kraja života.

On je bio čovek koji je davao ljudima mogućnost da isprate njegovu ideju, a da se prilagode. Bio je takav da moraju da se ispoštuju neke ideje, ali je ljudima davao slobodu ponašanja.

Sigurno da to dalje što bude bilo neće biti kao on, ali će njegov trag i to što je on zamislio sigurno trajati i to koliko god to bude potrajalo. Da li Zvezde Granda, da li neki drugi format, to će biti, postojaće.

Pokušaćemo da ko god bude od nas ostao u svemu tome da tražimo tu neku nit koju je on dao u postavci svega toga - objasnio je Voja Nedeljković za Alo.

Instagram

Sada obratila se Ana Sević svima na Instagramu podelivši fotografiju sa najskorijeg snimanja, koje rekli bismo se dogodilo juče, samo dan posle Sašine sahrane.

Naime, na ekranu pojavila se njegova crno bela fotografija sa godinama rođenja i smrti, dok je voditeljka leđima okrenuta kameri u dugoj crnoj haljini.

Uz opis "Sutra će sve biti isto... Ali ništa neće biti isto" uz emotikon slomljenog srca pevačica i voditeljka je svima jasno stavila do znanja da su oni nastavili da rade baš onako kako bi njihov direktor to od njih zahtevao.