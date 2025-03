Anastasija jasna: Nisi žalio kad si me gazio, ostavljam te

Anastasija Ražnatović i Elena Kitić objavile pesmu

Anastasija Ražanatović pre dve godine kada se preselila u Sevilju kod supruga Nemanje Gudelja karijeru je ostavila po strani želeći da se posveti porodičnom i bračnom životu.

Ipak, muzika je njena prva ljubav pa kad god dođe za Beograd ode u studio da posluša neke demo snimke, a u maju prethodne godine snimila je duet o kojem se dugo i mnogo spekulisalo.

Antonio Ahel ATA Images

Naime, dve mlade muzičke zvezde Cecina ćerka i naslednica Mileta Kitića Elena ukrstile su glasove i snimile već po svemu sudeći hit 2025. godine.

Danas tačno u podne puštena je u etar pesma "Ton po ton" koja je odmah našla put do srca slušalaca te je već u trendingu na Jutjubu.

Anastasija je najavljivala promociju nove pesme na Instagramu a danas joj je inboks prepun čestitki i pozitivnih kritika na račun nove numere.

Anastasija Ražnatović i Elena Kitić su ovom saradnjom pokazale da dve potpuno suprotne energije, glasovne mogućnosti i dva različita senzibiliteta mogu sjajno da se slažu.

A u rečima njihovog novog hita može se pronaći svaka pripadnica lepšeg pola. Procenite već i sami.

Nisi žalio kada si me gazio

Kada si me ranio, pa si mi se zgadio

Sada u glavi gasim lom

Hladno piće i dance floor, ostavljam te ton po ton

Šta si to uradio, šta si to uradio

Od nas, od nas

Šta si to uradio, šta si to uradio

Od nas, od nas

Oči umorne, noći sumorne

Duše srušene, na crveno dodajem gas

Među vukove nek me ulove

Samo predam se, da ne mislim na nas

Svetla gase se, stropovi i napadi panike

Ne mogu da se sredim, vrati se

Poslala bih te iz navike, ko ranije

Ako javiš se, reci mi samo bebe

Da li je istina sve što kažu čaršije

Ma nek me razbije, nek me, nek me razbije na delove

(Reci mi samo bebe)

(Da li je istina sve što kažu čaršije)

(Ma nek me razbije, nek me, nek me raz