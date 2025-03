Samo što je sahranjen Saša, Voja Nedeljković otkrio šta će biti sa Zvezdama Granda

Estradni mag i direktor Granda Saša Popović zauvek nas je napustio 1. marta u 71. godini života. Skoro čitava nacija juče je pratila njegovu sahranu na Novom Bežanijskom groblju u Beogradu. Cela estrada ispratila je najvažnijeg čoveka, zaslužnog za uspešne karijere mnogih od njih. Antonio Ahel/ATAImages

Sašin saradnik i prijatelj Voja Nedeljković održao je dirljiv i potresan govor pred više od 1200 ljudi na komemoraciji koja je odražana juče u centru "Sava". Salom se orio gromoglasan apaluz koji je trajao nekoliko minuta.

Pogledajte:

Nedugo posle Saletove komemoracije, okupljeni novinari upitali su Voju Nedeljkovića šta će se zaista sada dogoditi sa Zvezdama Granda, kada čoveka koji je bio mozak svega više nema.

- Ovo nije bio posao, već ljudska priča. Tu se mora voditi računa da se kažu sve stvari, ali da se ne pokvari tugom. Imali smo potrebu da se zvanično pozdravimo sa njim, a uspomene ćemo nositi do kraja života. On je bio čovek koji je davao ljudima mogućnost da isprate njegovu ideju, a da se prilagode. Bio je takav da moraju da se ispoštuju neke ideje, ali je ljudima davao slobodu ponašanja.

Sigurno da to dalje što bude bilo neće biti kao on, ali će njegov trag i to što je on zamislio sigurno trajati i to koliko god to bude potrajalo. Da li Zvezde Granda, da li neki drugi format, to će biti, postojaće. Pokušaćemo da ko god bude od nas ostao u svemu tome da tražimo tu neku nit koju je on dao u postavci svega toga - objasnio je Voja Nedeljković za Alo.

M.P./ATA mages