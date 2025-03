Nije ni slutio šta ga čeka, ovo je poslednja izjava Saše Popovića

Sve je počelo bezazleno - nezgodnim padom niz stepenice i prelomom noge u maju prošle godine i tada ništa nije slutio na fatalne posledice i tužan ishod.

1. mart 2025. godine ostaće zapisan u istoriji srpske muzike i estrade kao jedan od najtužnijih datuma kada nas je zauvek napustio omiljeni i najveći - Saša Popović. Antonio Ahel/ATAImages

Devet meseci borio se kao lav protiv najteže bolesti koju je otkrio potpuno slučajno - kada mu prelom na nozi nije zarastao.

Lečio se na onkološkom institutu u predgrađu Pariza koji je četvrti u svetu po uspešnosti u borbi protiv kancera, no njemu ni to nije pomoglo jer je bolest bila u terminalnoj fazi kada je saznao za istu.

I sa polomljenom nogom on je dolazio na snimanja "Zvezda Granda" pa je tada i nastala poslednja izjava Saše Popovića za medije. Tada nije ni slutio šta ga sve čeka.

- Nije lako kad slomiš nogu. Ja imam longetu od kuka pa do članka. Ko prati Zvezde Granda vidi da me Voja gura u emisijama. Da nema Suzane ne znam šta bih radio. Ko će da me kupa i da me sredi.

Ove dve štake su mi važnije od Ferarija. Pukla tibula, skliznuo sam... Čovek se navikne na sve, prva dva dana mi je bilo teško. Sutra je dve nedelje kako ovo nosim.

Najvažnije mi je da skinem gips sada, posebno zbog finala Zvezda Granda - pričao je tada i osvrnuo se o ovoj sezoni popularnog muzičkog takmičenja: Youtube Screenshot

- Osmog juna je finale Zvezda Granda, svi znamo da ja četiri puta moram da izlazim, da proglašavam... Ja mislim da je ovo najjača sezona, što se kandidata tiče. Fasciniran sam koliko ta deca dobro pevaju.

Mislim da sam zaokružio 70 kandidata. Ja u ovom momentu nikog iz žirija ne bih menjao. Jedini Keba iza ugla gleda. Opasan je, menjao je neke članove već i bio je odličan.