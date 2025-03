Oni su roditelji princa od Vranja! Sada je jasno zašto je pobedio

Roditelji princa od Vranja su muzičari

Sinoć je nekoliko minuta pre ponoći završeno ovogodišnje takmičenje za izbor srpskog predstavnika na Evroviziji koja se održava u švajcarskom Bazelu od 13. do 17. maja.

Iako su kladionice prognozirale da će Mimi Mercedez ili Tam odneti pobedu, dogodilo se veliko iznenađenje pa će srpsku zastavu u Švajcarskoj braniti Princ od Vranje, odnosno Stefan Zdravković sa pesmom "Mila".

Antonio Ahel/ATA Images

Nekoliko godina unazad talentovani mladi pevač pokušava da osvoji pobedu na izboru za pesmu Evrovizije, i čini se da mu se to dogodilo onda kada se najmanje nadao.

Iako ni po glasovima publike niti stručnog žirija nije bio pobednik, u ukupnom zbiru imao je najviše poena, pa će tako njegov emotivni nastup u Bazelu gledati čitava Evropa.

A malo ko zna da su roditelji princa od Vranja takođe muzičari, te je jasno na koga je nasledio talenat i dar za bavljenje ovim poslom iako je završio Filološki fakultet, odsek norveški jezik.

Jednom prilikom Stefan je otkrio i ko su njegovi roditelji, ali i detalje iz života koje nismo znali.

- Počeo sam da pevam 2009. godine. Na upisu u muzičku školu u Vranju sam pevao „Eci, peci, pec“ pošto tada nisam znao ništa drugo. Bilo bi glupo da pevam Kebu.

Moj otac je pevač, doduše nikad se nigde nije eksponirao, nije poznat u muzičkom svetu, prosto ima lep glas. Majka je pevala od hora do raznih zabava.

Brat je dugo bio profesionalno u muzici, pored pevanja svira i gitaru. Na neki način on me je uveo u svet muzike. To me je zaintrigiralo da počnem i sam da se bavim ovim poslom, rekao je Princ jednom priliom za Grand. Dejan Milićević

Pobednik ovogodišnjeg izbora za pesmu Evrovizije je nakon trijumfa sabrao utiske pred pripadnike sedme sile, a kako kaže, oseća se fantastično.

- Nisam svestan iskreno, ne znam šta da kažem. Osećam se fantastično, godinama sam vredno radio da bi se ovako nešto desilo, mislio sam da je nemoguće.

Do samog trenutka sam mislio da je nemoguće, mislio sam da ću srčku da dobijem. U Bazelu će iskidamo - rekao je on i dodao:

- Nisam mogao da naslutim ko će pobediti. Ne znam šta bih rekao, to su trenuci kojih nismo svesni. Mislim da je moja porodica ponosna na mene!

- Ne znam kada je bio trenutak kada sam shvatio da sam pobedio. Nisam se čuo sa mojima, jedva čekam da ih pozovem. Ne znam da li ću slaviti, ići ću da spavam, da odmorim.