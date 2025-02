Za razvod Katarine Šišmanović kriva je ONA: Bila sam u vezi, a živela sam sama

Katarina Šišmanović (41) važila je, a važi i sada, za j ednu od najomiljenijih voditeljki koju je publika zavolela u emisiji „Sve za ljubav“. Katarina je izgledom osvojila mnoge moćne muškarce, ali sudbonosno „da“ rekla je biznismenu i bivšem fudbaleru Dejanu Kitiću koji živi u Sloveniji.

Venčanje se odigralo 2009. godine u Dominikanskoj Republici, ali brak nije potrajao - razvod Katarine Šišmanović usledio je nakon samo godinu i po dana. Luka Šarac

- Naše venčanje podsećalo je na scene iz najromantičnijih filmova: more, pesak, matičar, dva svedoka iz Dominikane i nas dvoje zavetovali smo se na večnu ljubav ‒ otkrio je mladoženja za jedan slovenački magazin, kome su ustupili fotografije sa venčanja.

Prvu godišnjicu braka Katarina i Dejan proslavili su romantičnim letovanjem na Mikonosu, a pre druge odlučili su da se razvedu. U miru, bez skandala i ružnih reči.

‒ Daljina je učinila svoje. Niti sam ja mogla da pređem da živim u Sloveniju, niti je Dejan mogao da se preseli u Srbiju ‒ pričala je Katarina za HELLO! o razlozima zbog kojih je došlo do kraha braka, koji je idilično započeo.

- Ja sam odmah znala da tamo ne mogu da živim. Ljubljana je mnogo manji grad od Beograda, ljudi su drugačiji, kao i stil života i način komunikacije. Ne kažem ni da je tamo bolje ni lošije, već da to nije život za mene. Tamo ne bih mogla da se bavim svojim poslom jer ne bih mogla da pričam slovenački kao ljudi koji su tamo rođeni i odrasli. Bila bih daleko od života i ljudi koje volim.

Dejan ima svoj posao i ne bi mogao da mi pravi društvo po ceo dan. Shvatila sam da bih i tamo bila sama i da bih uvek patila za Srbijom i onim što sam imala - rekla je voditeljka.

Za razvod Katarine Šišmanović kriva je ona

Voditeljka je tada otkrila da je morala da se razvede jer nije mogla da bude sama u braku.

- Putevi su nam se razdvojili i svako je krenuo na svoju stranu. Tako je možda i najbolje. Kad već nismo mogli da opstanemo u budućnosti, razvod je bio najbolje rešenje. Među nama zaista nije bilo nikakvih intriga. Za brak je neophodno da dvoje budu zajedno, a mi smo prečesto bili odvojeni ‒ poručila je sveže razvedena Katarina, koja je u to vreme imala 28 godina.

- Ako mislite na fizičku prevaru, mislim da me nije prevario ili, ako jeste, ja za to nisam nikada saznala. Nije problem u tome da li je on bio sa nekom drugom ili ne, već u tome što nije bio sa mnom kada je trebalo, baš kao što ni ja nisam bila s njim.

Nas dvoje smo jedno drugo prevarili u mnogo važnijim stvarima čim nismo uspeli, a to nema veze sa trećom osobom - izjavila je tada ona.

- Razvela sam se zato što više nisam mogla da budem sama u braku.

Brak podrazumeva da dvoje ljudi provode vreme zajedno, da zajedno spavaju i bude se, planiraju dan, godinu, život pa čak i da se svađaju. Ja sam bila u zvaničnoj vezi sa nekim, a opet sam živela sama - rekla je ona svojevremeno za magazin Story. Luka Šarac