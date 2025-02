Nataša Kojić zna ovog američkog milijardera: Imam njegov broj u telefonu

Nataša Kojić u Srbiju se vraća na velika vrata. Ćerka Dragana Kojića Kebe spremna je za ovogodišnje takmičenje Pesme za Evroviziju koje će se održati za nekoliko dana u Beogradu. Želja da izađe pred evropski žiri, ogromna je i sve nade ulaže u svoju pesmu.

Ćerka Olje i Dragana Kojića pre deceniju i po otišla je put Amerike i od tada je nismo viđali u Srbiji. Da li će nas ove godine baš ona predstavljati u Bazelu, znaćemo za koji dan. Nataša je samouverena, i veoma veruje u svoju numeru "Up and down".

Iza Nataše stoje i njeni fanovi koji su je se sve ove godine veoma uželeli i jedva čekaju da izađa na scenu i izvede svoju kompoziciju.

U jednom od videa predstavljanja kandidata ovgodišnje Pesme za Evroviziju, učestovala je i popularna Taša. Ona je odgovarala na brojna pitanja novinara, a odgovor na jedno od njih ostaviće vas bez reči.

Naime, na pitanje koja je to najpoznatija osoba čiji broj telefona ona ima u svom mobilnoj, odgovorila kao iz top:

"Ilon Mask!".

Instagram printscreen

Da li će američki milijarder ispratiti nastup Nataše Kojić na ovogodišnjom Pesmi za Evroviziju ne znamo, kao ni to da li on u svom mobilnom telefonu ima broj ćerke Dragana Kojića Kebe. Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue