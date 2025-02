Lepa Brena prvi put o najtežem trenutku: Tu bol moram da isplačem

Svi smo se zabrinuli kada je jednog decembarskog jutra osvanula vest da je Lepa Brena na zagrebačkom koncertu doživela tešku nezgodu prilikom koje je slomila skočni zglob.

Dok je čekala trenutak da izađe na scenu na nju je pao kamerman i iako je imala velike bolove, muzička zvezda je završila koncert do kraja i tada pokazala koliki je profesionalac. Antonio Ahel/ATA Images

Sada je prvi put Lepa Brena o prelomu noge progovorila za medije otkrivši kako se osećala u tom trenutku a i danas, dva i po meseca kasnije.

- Imam mnogo iskustva, a i mnogo godina. Teško je nekome ko nije na sceni objasniti kakav je to osećaj. Kad izađeš na scenu, adrenalin preplavi telo i ništa te više ne boli.

Muzika mi je najbolji lek protiv bolova ceo život. Jednostavno si obuzet ljubavlju publike, kao da si zaljubljen ceo život - priznala je pevačica.

Koncert je završila nekoliko minuta pre ponoći i čim je sišla sa pozornice, pripremala se za scenario kojem se nije nadala ni u snu.

Morala je da odloži dva naredna koncerta, a prvo pitanje bilo joj je: “Kako je snimatelj koji je pao na mene?”

- Bio je to nadljudski bol. Samo onaj ko se polomio zna kako to boli. Kada je koncert završio, više nisam mogla da stojim, vozili su me u invalidskim kolicima. Pitala sam samo kako je snimatelj.

Bio je mlad dečko, 25 godina, i gledala sam ga kao svoje dete. Znala sam da nije njegova krivica, to su jednostavno nepredvidive situacije. Kada su mi rekli da je on dobro, rekla sam im: “Dajte mi jedno piće i spremna sam za bolnicu - pričala je Brena.

Antonio Anhel / Ata images

Odmah ujutru je uspešno operisana, a danas se i potpuno oporavila te je već nastavila sa koncertima širom regiona, a za mesec dana će održati preostala dva zagrebačka koncerta.

- Sin mi je nekoliko puta puštao snimku tog trenutka, ali još nisam procesuirala taj događaj. Ostala mi je neka unutrašnja bol koju moram ili isplakati ili o tome puno da pričam kako bih to izbacila iz sebe.

Uvek se pitam zašto moj život ide tako, pun uspona i padova. Zašto su moji padovi toliko bolni? Često se obraćam svemiru, energiji, Bogu tražeći odgovore. Zašto moj put mora biti toliko težak?

Zamoliću univerzum da mi olakša malo put jer mi je već dosta bolova. S druge strane, sreća je što mi publika daje neverovatnu snagu i moć - iskreno je rekla Brena.