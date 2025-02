Zbog nje Balašević i Bora Čorba nisu pričali 40 godina

Subob Čorbe i Balašević trajao je godinama

Bora Đorđević preminuo je u septembru prošle godine .

Bora se nikada nije libio da svoje mišljenje iznese javno, pa je tako jednom prilikom pričao i o muzičaru sa kojim je u početku karijere sarađivao, sve do 1978. godine, kada su završili svaku saradnju.

Sukob Bore Đorđevića i pokojnog Đorđa Balaševića, koji je preminuo pre tačno četiri godine, trajao je više decenija. Credit: Goran Antley / m24 Salomon / Profimedia

Naime, jabuka razdora, davnih sedamdesetih, bila je, čini se, pesma "Lutka sa naslovne strane", koju Balašević nije video kao singl grupe "Rani mraz", u kojoj je tada član bio i Bora.

Već sledećeg meseca roker je zbog toga napustio grupu i razišao se sa Balaševićem. Bora je ubrzo osnovao "Riblju čorbu", ali čini se da ratne sekire nisu bile zakopane.

Novi "sukob" Čorbe i Balaševića započeo je Đole, kada je na koncertu u "Beogradskoj areni" Boru prozvao pošto je na Trgu nastupio kao predgrupa Aci Lukasu.

- Jedan moj nekadašnji kolega iz grupe "Rani mraz" u novogodišnjoj noći na Trgu nastupa kao predgrupa Aci Lukasu… - rekao je Balašević, a onda je ubrzo stigao i odgovor Bore Čorbe.

Naime, Bora je svoju novu knjigu "Pusto ostrvo" uvrstio u poeziju u kojoj je nekadašnjeg prijatelja Đorđa Balaševića okarakterisao kao najgoreg papučara, u čijem životu vedri i oblači supruga Olivera.

Tako je Bora u pesmi "Predejane" opisao trenutak kada na stajalištu pored glavnog puta izlazi iz automobila da bi obavio malu nuždu i sreće fanove:

- Ne smem po njima da uriniram jer me oni neizmerno vole, u suprotnom draži će im biti Đole. A on od svoje Olivere niti piša, niti se*e - stihovi su Borine pesme u novoj zbirci.

Na pitanje zbog čega je opet potkačio Balaševića, Bora naglašava da ga uopšte ne zanima da li će ga to naljutiti ili ne.

- U mojoj novoj zbirci ima i boljih pesama od te! Ne zanima me da li se Balašević naljutio zbog tih stihova, ne razmišljam o tome - rekao je Čorba.

Slavni roker je istakao da ga uopšte ne dotiču Balaševićeve prozivke da je 31. decembra na platou ispred Narodne skupštine u Beogradu zagrevao publiku za zvezdu večeri Acu Lukasa.

- Ja nisam toliko sujetan, pa nemam problem s tim da budem predgrupa Aci Lukasu. On je veliki umetnik i nama iz "Čorbe" je bila čast da zabavimo narod pre njegovog koncerta - poručio je Bora za "Informer".

Mišljenje o Balaševiću Bora je izneo i 2008. godine u emisiji Rade Radenković i time stavio tačku na gradske priče o sujeti i mržnji prema Đoletu..

- Ima jedan autor koga privatno ne cenim mnogo, ali ne mogu da mu uskratim da je veliki talenat, ne talenat nego sjajan autor.

Jedan od retkih pesnika koji može da me iznenadi rimom, čak i dobar prozni pisac. Govorim o Balaševiću. Čovek koji tvrdi da govori iskvarenom verzijom hrvatskog jezika, logično je da ne mogu da ga cenim kao čovek i ne cenim ga, ali poštujem njegov rad.

Bilo bi idiotski da kažem da njegove pesme ne valjaju kada su odlične - pričao je tada Bora.

Kada je Balašević preminuo 2021. godine, Bora je izjavio: Veoma mi je žao. Veliki umetnik.