Ona je osvojila srce Slavka Banjca: Duda je moja duša i moja ljubav

Slavko Banjac svojevremeno je važio za jednu od najvećih muzičkih zvezda na ovim prostorima. Publika je obožavala njegov glas i pesme, ali on u jednom trenutku jednostavno nestao sa scene. Antonio Anhel Ataimages

Godinama ga nije bilo u javnosti, da bi se pre nekog vremena vratio i nastavio tamo gde je stao.

Popularni pevač, koji u karijeri ima brojne hitove, za 22. februar zakazao je solistički koncert u MTS dvorani. Kako je najavio, publika će biti u prilici da se podseti pesama koje snimio na vrhuncu popularnosti, ali i da čuje neke numere novijeg datuma.

- Ponosan sam na svoju publiku. To su ljudi kojima sam beskrajno zahvalan. Posle velike pauze, oglasili su se, uzvratili su mi osmeh i emociju. To su oni koji znaju da slušaju muziku, a ja u sebi nosim ogromnu energiju i publika to prepoznaje – izjavio je nedavno u intervjuu za Novosti. Zoran Mandić/ATAImages

Iako retko govori o porodičnom životu, Slavko Banjac je sada napravio izuzetak. Na prvom mestu mu je, kako kaže, sin i njegova divna porodica.

- Nisam dobio uputstvo za uspešno roditeljstvo, kao što nijedna majka, niti otac ne dobiju. Ali, danas sam veoma zahvalan Bogu na svemu i trudim se da budem podrška i oslonac, kako mome sinu i snaji, tako i mojim divnim unucima.

Muzička zvezda progovorila je i o ljubavi.

- Veliku zahvalnost dugujem Dudi. Ona je moja duša, moja ljubav i podrška u svakom momentu. Beksrajno sam zahvalan što je imam u životu.

- Veoma je važno da ljudima do kojih nam je stalo, to ponavljamo i rečima i lepim gestovima – poručio je Slavko Banjac.