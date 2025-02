Darko Lazić: Čeka me još jedna operacija

Darko Lazić nedavno je po treći put postao otac i, kako tvrdi, u potpunosti je promenio životni ritam. Instagram

Na nastupe ponekad dođe u društvu supruge Katarine, a za to vreme uz ćerku Srnu je jedna od dve bake.

-- Kaća dugo nije izlazila, a meni prija kada je sa mnom. Volim kad se lepo provedemo zajedno – kazao je nedavno pevač i dodao:

- Mi se lako oko svega dogovorimo, imamo dobar zajednički jezik. To je najvažnije od svega.

Kako je rekao, estradna dešavanja odavno ne prati. Svaki slobodan trenutak boravi kod kuće, sa suprugom i ćerkom.

- To mi najviše prija. Radim na novim pesmama, tako da sam i oko toga zauzet. Provod do zore je prošlost. Jednostavno, nije dobro po mene. Ne osećam više nikakvo zadovoljstvo u alkoholu, izlascima i glupostima koje sam u životu pravio.. Sve to ide s godinama. Druge stvari te čine srećnijim. Deca rastu, moraš da im budeš primer.

Kao što je poznato, Darko Lazić je svojevremeno imao tešku saobraćajnu nesreću posle koje je duže vreme bio u bolnici. ATA Images

Nedavno je otkrio da ga čeka još jedna operacija, i to nosa. Ipak, nije siguran da li će se podvrgnuti toj hirurškoj intervenciji.

- Trebalo bi da odem na operaciju nosa, ali se predomišljam. Ako budem radio, radiću samo devijaciju, a ostaće mi ovakav oblik. Lepše je kad je nos kriv – rekao je Darko Lazić uz smeh novinarima sa kojima je razgovarao uoči nastupa u jednom beogradskom klubu.