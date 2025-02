Hvala ti za svu radost: Kolege se oprostile od Dejana Matića

Komemoracija Dejanu Matiću

Dejan Matić, dugogodišnji član Beogradskog dramskog pozorišta, preminuo je 5. februara ,posle duge i teške bolesti. Antonio Ahel ATA Images

Od dragog kolege i prijatelja, sa kojim su rado delili scenu i kadar, oprostili su se brojni glumci, koji su podelili sećanja na dane provedene sa Dejanom.

O prerano preminulog glumcu govorili su Pavle Pekić, Iskra Brajović, Dragan Jovanović, Milan Čučilović, upravnik BDP- a Jug Radivojević....

Komemoraciji su prisustvovali supruga i sin Dejana Matića. Antonio Ahel ATA Images

- Dragi moj gospodine Raskas, moja Ofelijo, Crvenkapo, dragi moj Nosati, Maestro, prijatelju, Mato, Kuguare, kume... Kad smo polovinom 80-ih godina pronašli ispod stola ili pod stolom naše kafane Manjež tajne spise gospodina T. Kuguara, u kojima je stajalo uputstvo za igru neke nove, drugačije, kuguar komedije, ala smo se naigrali...

- Više od hiljadu puta na sceni, desetine serija i filmova, televizijskih emisi Dosta smo uradili. Možemo biti ponosni. Radili smo u najgora vremena, borili smo se za koricu hleba, igrali smo za 10 maraka, ali sa tom energijom prošli smo kao da smo živeli negde u raju. Znam da si sad u prvom redu nekog balkona gore i da uživaš u ovoj mojoj nelagodnosti, kao kad mi umesto "gopsodine Krokson, to je nemoguće", kažeš "gospodine Krokson, to je menoguće" i onda me gledaš kako ću da se snađem – prisetio se kum Dejana Matića, Dragan Gagi Jovanović, koji je došao sa suprugom Brankom Pujić i ćerkom Anđelom Jovanović. Antonio Ahel ATA Images

- Hvala ti za svu radost, za podršku – poručili su glumci, govoreći da su uživali deleći scenu sa Matom.

Na kraju komemoracije prisutni su Dejanu u čast uputili poslednji aplauz.

Poslednji ispraćaj Dejana Matića je 10. februara, na groblju Lešće. Porodica će primati saučešće od 12h, a sahrana je u 13h. Antonio Ahel ATA Images