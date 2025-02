Njegova smrt ga je dotukla, Žarko Jokanović se oglasio povodom ogromnog gubitka

Povodom tužnih vesti koje su nas sačekale pre nekoliko sati da je preminuo sin jedinac Mire Banjac, Branislav Brana Jovanović oglasio se Žarko Jokanović, reditelj i glumičin veliki prijatelj.

U 75. godini legendarnu glumicu napustio je sin jedinac kojem je posvetila ceo život a kako je godinama unazad bolovao, ona je do poslednjeg dana brinula o njemu pošto nije bio oženjen. Instagram banjac.mira

Jedan od poslednjih poslovnih projekata na kojem je radila Mira bio je sa Žarkom Jokanovićem gde je igrala u dve serije za koje je on pisao scenario.

Poznato je da su on i njegova supruga Milica Milša veoma bliski prijatelji sa proslavljenom dramskom umetnicom te su bili upoznati sa zdravstvenim stanjem njenog jedinca.

Povodom Branine smrti oglasio se Žarko Jokanović na Instagramu napisavši nekoliko redova oproštaja od velikog prijatelja:

- Umro je Brana Jovanović, sin moje prijateljice Mire Banjac. Predivan čovek, kome je ona posvetila ceo svoj život. Često mi je govorila "Šta će moj Brana kada ja umrem?"

A ja sam joj govorio da baš zbog njega mora da živi. Danas je ostala bez razloga svog života. Bez svoje najveće ljubavi i radosti. Ne postoji nijedno saučešće, niti ijedna reč utehe, Mirče moja najdivnija.

Ali, jedno je sasvim sigurno. Bila si najbolja majka na svetu. I on je to znao. I bio je srećan što si baš ti njegova mama. I uvek ćeš to biti - napisao je u okviru priče na pomenutoj društvenoj mreži scenarista. Instagram

Podsećanja radi, usled komplikacija zbog upale pluća koju je dobio od predugog ležanja u bolničkoj postelji, danas u prepodnevnim časovima preminuo je nekadašnji snimatelj i sin jedinac proslavljene glumice.

Uz nju su prijatelji, a ona se povodom tragičnih vesti jedva oglasila za medije i tek izustila "Ne znam za sebe. Sada je sve gotovo."