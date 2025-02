Nataša Aksentijević pred 44. rođendan: Pokajala sam se što nisam rekla, želja mi je samo jedna

Iako je diplomirala glumu, Nataša Aksentijević javnosti se prvo predstavila kao televizijska voditeljka. Duhovita, neposredna i šarmantna u trenu je osvojila gledaoce. Misa Obradovc/PRVA

Poslednjih meseci publika može da je vidi u seriji “Popadija”, ali i u brojnim pozorišnim predstavama posle kojih se kući odlazi sa osmehom na licu.

- Velika mi je čast i osećam ogromnu zahvalnost prema svakom čoveku ponaosobom u publici koji uživa i koji se zabavlja. Komedija je najteža za igru, ali kada to uradite kako treba zadovoljstvo je neizmerno – kaže.

Sa predstavama obilazi Srbiju i region, od života “na točkovima” nije se umorila, ali jedan ritual nikako ne zapostavlja.

- Svaki čas zovem kući, volim da znam da je sve u redu. Nezaobilazan je poziv u 19,55, pred početak predstave, jer ipak ih neću čuti dva sata dok sam na sceni.

Ćerke Helena i Vera na glumu gledaju kao na zabavu, i za sada ne razmišljaju da krenu njenim putem.

Ono po čemu je Nataša Aksentijević prepoznatljiva i zbog čega je vole, jeste njen smisao za humor. Na pitanje, pomisli li nekada – možda ovo nije trebalo da kažem, u razgovoru za novi broj magazina HELLO!, iskreno je priznala:

 Često, jezik mi je brži od pameti, Ono što me “čupa” je to što mi je i pamet prilično brza. Moram priznati da sam se nekoliko puta pokajala i što nešto nisam rekla. To je mnogo veće kajanje, verujte mi. Misa Obradovc/PRVA

Simpatična glumica 7. februara proslavlja 44. rođendan. Na pitanje, šta će poželeti dok bude duvala svećice, odgovorila je:

 Zdravlje i duhovitost. Kako se bližim rođendanu koji počinje brojem 5 sve više shvatam koliko je važno da smo zdravi - i u glavi, i u telu.Na dan rođendana igram predstavu u Nemačkoj. Nadam se da će me publika počastiti plus rođendanskim aplauzom.

Ovog februara Nataša započinje i novi posao na televiziji. Tačnije, na TV Prva vodiće kviz "Pogodi cenu tačno".

- Jako sam uzbuđena što ću usrećiti publiku sjajnim nagradama i fenomenalnom zabavom - poručila je.