Vlado Georgiev: Espreso i zeleni čaj su pića koja sada vrtim

Mnogima omiljeni kantautor Vlado Georgiev godinu za nama završio je serijom spektakularnih koncerata u Sava centru, gde je publika zajedno sa njima u glas pevala vanvremenske hitove. Marija Stojković

Budući da interesovanje za njegove nastupe nije jenjavalo, popularni Barba zakazao je još tri koncerta, koje će na istom mestu održati 8. 9. i 10. februara.

Vlado Georgiev, koji će u junu proslaviti 49. rođendan, na sceni je već 36 godina. Samim tim, reklo bi se da se o njegovom životu zna skoro sve.

Privatni život već godinama deli sa suprugom Milicom, ćerkama Sofijom i Elenom, koje ne propuštaju tatine koncerte. Antonio Ahel/ATAImages

O porodici, karijeri i mnogim drugim zanimljivim temama, Vlado Georgiev pričao je za novi broj magazina HELLO!.

U razovoru se, između ostalog, osvrnuo i na priče da mu koja “čašica više” nije strana.

- Dugo sam pauzirao sa alkoholom. Nisam pio nekoliko godina, pa sam počeo kad sam na odmoru ili imam neke velike obaveze. Ipak, brzo se vratim limunadi ili pivu bez alkohola.. Kisela voda, espreso i zeleni čaj, to su pića koja sada vrtim – priznao je šarmantni pevač, pa dodao da je veliki hedonista i da ne može bez kafe.

- U gepeku imam mali espreso aparat koji nosim sa sobom. Odem negde, kafa ne valja, a ja lepo napravim svoju i uživam kao kralj. Antonio Ahel/ATAImages

Na pitanje, da li ga je nervirao što se alkohol često pominjao uz negovo ime, Vlado je odgovorio:

- Nije me pogađalo, baš kao što me ne pogađa ni sada. Nikada nikome ništa loše nisam uradio, ni u kakvom stanju. Sa onim ko broji moje čaše nešto nije u redu. To su ljudi kojima je umetnost daleka, koji ne stvaraju, ne pišu pesme, njima muzika ne svira u glavi kad su sami.

- Nismo mi baš jednostavni ljudi, toga sam svestan, ali očekujem da drugi to kapiraju. Uđe čovek malo u fazu da mu se pije, pa opet ne pije - zaključio je.