Ćerka Anđeline i Breda ponovo šokira: Promenila imidž i otkrila kakav talenat poseduje, a to nije gluma

Ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita iznenadila svet

Krajem maja, starija biološka ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita proslaviće 18. rođendan, a i dalje ne možemo da odredimo na koga više liči. Na mamu ili na tatu?

Ili je, jednostavno, lepa Šajlo savršeni miks oba roditelja Možda ipak to drugo.

JC Olivera/Getty Images

Kada je ušla u lude tinejdžerske godine, nije bila baš sigurna da li želi da se predstavlja kao dečak ili kao devojčica. Šišala se na kratko i nosila mušku odeću.

Međutim, kada se ne tako davno sa mamom prošetala crvenim tepihom, videli smo prelepu devojku koja je nasledila najbolje od Branđeline, nekad najzaljubljenijeg slavnog para.

Iako su oboje glumci, njihova deca, i usvojena i biološka, pokazuju drugačije afinitete. Malu Vivijen smo, doduše, videli sa mamom u „Grdani“... Medoks privodi kraju studije, Zahara voli modu, a Šajlo?

Tim P. Whitby/Getty Images

Ona je već pokazala da poseduje talenat za moderan ples. Pre dve godine otac ju je kroz suze posmatrao na sceni tokom jednog nastupa i pričao o njenom omiljenom hobiju.

Sada je svet obišao video koji je objavio instruktor plesa i koreograf Lil Kelan Karter. Šajlo je pokazala svoje umeće i ponovo uspela da nas iznenadi, ali i oduševi.

Ima sjajne pokrete i vidi se da ozbiljno shvata ovu umetnost. Prilikom tačke uz pesmu „Tanzanija“ nosila je patike, široku crnu trenerku i majicu s printom, a kosa joj je, kao što vidimo, ponovo kratka.





Ćerka Anđeline Džoli i Breda Pita je zaista izuzetno talentovana i već godinama trenira ples, otkrio je izvor američkim medijima.

- U toj zajednici stekla je dobre prijatelje. Instruktori su impresionirani njenim veštinama i kažu da je za nju samo nebo granica. Bred i Endži su veoma ponosni. Ne bi imali problema ako bi joj to postalo i profesija, ali je ni na šta ne primoravaju. Photo by Elisabetta Villa/Getty Images for Marvel)