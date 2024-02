Neočekivani obrt: Sud vratio sina Severini, pevačica poručila da neće stati na tome

Severini Vučković sud vratio sina

Pre nekoliko nedelja javnost je ostala zatečena odlukom Vrhovnog suda Hrvatske, da se Severini Vučković oduzme zajedničko starateljstvo nad detetom. Međutim, odluka je na kraju promenjena: popularna pevačica i Milan Popović opet su ravnopravni roditelji. Profimedia

Kako saznaje “Slobodna Dalmacija”, Županijski sud u Splitu je na sednici održanoj 6. februara ponovio svoju prethodnu pravosnažnu odluku po kojoj su otac i majka sada dvanaestogodišnjeg dečaka dužni da „roditeljsku ulogu obavljaju po dogovoru, zajednički i ravnopravno”.

Niko danas nije srećniji od lepe pop dive, koja se i oglasila tim povodom:

- Nisam očekivala da će Županijski sud u Splitu tako brzo doneti novu odluku, jer je do sada u mom slučaju, odnosno mom detetu, sve išlo sporo, puno nepravde i korupcije. Sud je ponovo doneo presudu kao 2021. godine, pola - pola. Dobro da su se vratili na to, sve je bolje nego dva puta nedeljno po četiri sata, ali neću stati na tome, ići ću do kraja – poručila je pevačica. Antonio Anhel / Ata images

- Tražiću samostalno starateljstvo i sigurno ću nastaviti da se borim za sve žene, odnosno njihovu decu, sa kojima se sistem igra, žrtve sistema i institucija, moćne i nemoćne žene.

Mali Aleksandar, koji baš danas slavi 12. rođendan, sa ocem i majkom živeće naizmenično po 14 dana u mesecu, i to na njihovim adresama u Zagrebu.