Neće ni tvoja goreti do zore, to ti obećevam! Severina prekinula tišinu, progovorila o svim greškama iz prošlosti

Iako je u aprilu napunila pedeset godina, Severina je i dalje jedna od najlepših i najpoželjnijih žena na Balkanu. Tome u prilog govore i fotografije nastale na snimanju spota za pesmu “Vjerujem u Boga”, koju potpisuju dokazani hitmejkeri Filip Miletić i Dino Merlin.

Matea Smolčić Senčar

Prethodnih godina, fokus medijskog interesovanja je, osim na Severininu karijeru, bio usmeren i na njen privatni život, u kome su se preplitali sreća i tuga. Preživela je brojne brodolome: objavu privatnih snimaka, oduzimanje deteta, na desetine sudskih tužbi, razvod od Igora Kojića. I uvek je o svemu otvoreno govorila, baš kao što se u pesmi “Vjerujem u Boga”, koju je danas zvanično predstavila publici, cinično osvrnula na životne greške.

Profimedia

“Ja sam sretna žena, zar to nije očigledno? Sreća prati hrabre, čuješ li me vižle jedno? Ničija nije, nije do zore gorjela, neće ni tvoja, to ti obećavam...”, stihovi su nove pesme “Vjerujem u Boga”.