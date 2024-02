Al' da prodajete decu? E, nećete!: Severina posle ročišta imala mnogo toga da kaže

Severini Vučković oduzeto je starateljstvo nad sinom Aleksandrom i pripalo je njegovom ocu Milanu Popoviću.

Međutim, tu agoniji nije došao kraj. Hrvatska pevačica juče je imala ročište pod optužbom da je uhodila Gordanu Buljan Flander, bivšu direktorku Poliklinike za zaštitu dece i mladih grada Zagreba, te da je slala uvredljive poruke direktorki škole njenog sina Ljiljani Klinger. Profimedia

Severina je, navodno, poslala više od 150 poruka na koje Buljan Flander nije odgovarala.

Muzička zvezda se na svom Instagram profilu oglasila o jučerašnjem ročištu.

“Još jedan odlazak na sud. Drugo ročište, u optužnici podignutoj za samo devet meseci, gde mi se stavlja na teret 'nametljivo ponašanje', što je krivično delo. U isto vreme, 11 godina brinem o detetu - i nema hitnosti i efikasnosti.

“Očigledno nisam našla svoju 'Radost' da reši svoje probleme - a kažu da sam 'Lepa'. Ja, tako 'lepa i moćna', vučem se po sudovima već 11 godina. A sistem boli briga. Naše dete nije jedino – to je problem celog sistema.

"Nikad ne bih išla u kafić gde 'Radosti' obitavaju, mesta gde se petlja i vrti s lovom... Al' da prodajete decu? E, nećete!", napisala je Severina u objavi ispod koje su se nizali komentari.