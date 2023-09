Jadan je onaj... Duško Tošić se obratio javnosti posle Jelenine izjave da je on njena ŽIVOTNA GREŠKA!

Nakon što se Jelena Karleuša u velikom intervjuu za Story u svom stilu dotakla odnosa sa suprugom Duškom Tošićem, nekadašnji fudbaler objavio je poruku na Instagramu koju su mnogi protumačili kao svojevrsni odgovor. Boško Karanović

Da li će se Jelena i Duško razvesti ili ipak neće, dilema je koja već dugo intrigira javnost. Da li je muzičkoj zvezdi kreativni rad na novim albumima pomogao da prevaziđe sve što se desilo u proteklom periodu?

‒ Ako mislite na majku, ona je moja živa rana koja ne zaceljuje. Samo sam naučila da živim s tim. Ako mislite na Duška, on se potrudio svim silama da mi oteža svaki sekund života i pokaže kakva je životna greška, a ako mislite na linč koji s vremena na vreme doživljavam od javnosti, to vidim kao veliku motivaciju i inat. Zato i postoji pesma „Minut“ na kraju kojom svima zahvaljujem! Sve što sam nabrojala učinilo me je ovako jakom – ispričala je Jelena za novi Story.

Miloš Miletić

Izgleda da Duško nije ostao imun na suprugine reči, pa mnogi veruju da je upravo njoj posvetio objavu na svom Instagramu.

„Jadan je onaj koji mora nekoga da ponizi da bi sebe uzdigao“, citirao je Tošić slavnog Ivu Andrića. Instagram