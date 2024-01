JK otkrila javnosti nešto što nije trebalo da izusti, tiče se Duškove fudbalske karijere

Jelena Karleuša nedavno je rešila da ogoli dušu i u medijima prvi put otvoreno je govorila o svojoj porodici i karijeri.

Ovog puta, gostujući u jednoj emisiji otkrila da izbegava da bude sa Duškom Tošićem sama u kući.

- On smatra da nije bilo mene, da bi bio u Real Madridu. Svi imamo probleme, i tu komunikaciju koja nije sjajna u porodici sa nekim - istakla je Karleuša gostujući na televiziji UNA, dok su mnogi komentarisali da možda nije trebalo da izusti toliko intimne stvari o odnosu sa suprugom.

Jelena Karleuša progovorila je o odnosu sa Duškom Tošićem, te otkrila kako njihov odnos sada funkcioniše.

- Trudim se da ne ostanem sama kod kuće sa njim - rekla je ona.

Pevačica se potom dotakla i njihove komunikacije.

- Mislim da je prethodni odgovor bio sasvim dovoljan. Mogu da kažem da nije ono što bih mogla da nazovem lepom komunikacijom, da tako kažem.

- Nisam sigurna svi imaju bajke od života, svako ima neki problem. Svi imamo probleme, i tu komunikaciju koja nije sjajna u porodici sa nekim. To je život - priznala je JK.

Jelena je otkrila i šta misli da bi bilo sa Duškom da nije njen suprug.





- Ja stvarno ne znam, nisam se udavala sa tom vrstom razmišljanja.

- On mi je rekao da me nije oženio, da bi igrao u Real Madridu. On smatra da nisam bila dobra za njega, ali je imao lepu karijeru.

- Nema razloga da se žali, nije mu bilo loše, nisam toliko loša riba, imamo divnu decu. Ja nisam slepica koja je trošila njegovu lovu, uvek sam lepo zarađivala - rekla je Karleuša u emisiji "Una, due, tre" .