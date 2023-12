Tek se sada saznalo: JK najtužniju pesmu posvetila Tošiću, napisana 2008. godine i svaka reč boli

Jelena Karleuša najtužniju pesmu posvetila Dušku Tošiću

Jelena Karleuša gostujući ovih dana u medijima otkriva nam čini se mnogo više o sebi nego u proteklih nekoliko godina, a njene izjave i iskreni odgovori pred kamerama naišli su na mnogobrojne komentare i reči podrške. Ata Images

Tako je sad za medije otkrila da je jedna od njenih najlepših balada "Tihi ubica" posvećena njenom suprugu Dušku Tošiću i turbulentnom odnosu koje su njih dvoje imali tih godina.

- Za mnoge stvari koje je napisala Marina Tucaković, ja sam bila idejni tvorac teme. Mi smo sedele i onda ona mene ispituje o mom životu, šta je novo, šta nije...

- Na primer, kad je napisala "Tihog ubicu", ja sam joj pričala o mom turbulentnom odnosu sa Duškom. Duško je u stvari dobio svoju pesmu - "Tihi ubica", jer sam pričala o njemu - otkrila je pevačica u podkastu "Why so serious" na WTF radiju, a prenosi Kurir.

Poslušajte stihove ove autobiografske pesme, koja se nalazi na albumu "Revolution" iz 2008. godine.