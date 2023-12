JK prvi put o aferi koja ju je koštala braka: Duško nije oprostio, a evo kako Nika i Atina gledaju na to

Ćerke Jelene Karleuše o aferi

Brak Jelene Karleuše i Duška Tošića poljuljan je aferom usred koje se pop diva našla kada su njene nage slike osvanule na naslovnim strana svih medija, a ona sada, po prvi put, govori o skandalu kakav Srbija ne pamti!

Muzička senzacija Jelena Karleuša bila je gost Informerovog podkasta, u kojem je progovorila na brojne teme vezane za njen život, a tom je prilikom konačno, nakon nekoliko godina spekulacija, otkrila sve o braku sa Duškom Tošićem, ali i navodnoj aferi sa Ognjenom Vranješom.

Privatna Arhiva

- Duško je ljubav mog života. On je moj najlepši muškarac. Mi smo još uvek u braku. On mene ne voli, ali ja njega volim. U braku smo pro forme. Nije više to-to. Krenuli smo svojim putevima, iako živimo u istoj kući.

- Najviše smo zbog dece pod istim krovom. Atina i Nika zaslužuju da su pored mame i tate. Duško je otac moje dece i za njega bih dala život. Primila bih metak za njega.

Poslednjih godina mnogo se pisalo o Jeleninoj aferi sa Ognjenom Vranješom. Pevačicine nage slike završile su na naslovnim stranama svih portala, a kako je sada istakla, upravo on ih je poslao medijima i tako jednu od najvećih muzičkih zvezda na ovim prostorima stavio na stub srama.

- Hajde da jednom zauvek skinemo tu stigmu. Nikada neću izgovoriti njegovo ime jer ne zaslužuje. Sve to je bila moja "onlajn" greška i skupo sam je platila. Nikada je nisam krila, čak ni Dušku. Nažalost, skupo sam platila nešto što nije bila ni avanturica.

- Jedan namerni izlet da bih se osvetila Dušku, koji se otrgao kontroli. Uhvatila sam se crnog đavola koji je iskoristio gledanje preko kamere i uslikao ekran. Instagram

- On je to poslao svim medijima. Mislila sam da je to nemoguće. Takve stvari rade samo najgori bednici. Iskoristiš nečije poverenje i onda mu pretiš i ucenjuješ ga, a ucena je bila da se razvedem od Duška.





Nisam želela, jer je on za mene bio sprdnja i glupost. Ono što je on uradio rade samo ološi i pi*ke. Kad-tad karma će mu vratiti. Prošla sam horor. Najgoru noćnu moru svake žene.

JK ističe da je njen brak sa Duškom tada skandalom poljuljan i da njen suprug nikada nije mogao da joj oprosti.

- Bez obzira što sam ja na tim fotkama sama, Duško to nije mogao da prevaziđe. Da je bilo ko drugi bio na mom mestu to ne bi dobilo takve razmere, ali ja sam Jelena Karleuša. Ja sam mislila da on nije ozbiljan, ali kada se sve to desilo, shvatila sam da je on jedan osvetnik i čovek koji je spreman na sve.

Ćerke Jelene Karleuše o aferi

- Ali, on sada nije ni bitan. Bitno je kakvu sam ja glupost uradila. Žao mi je što sam celu porodicu provukla kroz to. Duška, koji je javna ličnost, takođe. Osećam se krivom. Bilo me je sramota da govorim o tome. Duško je prihvatio sve to, ali nije mogao da mi oprosti ono što je bilo u medijima. Instagram

- U međuvremenu je prošlo pet godina, među nama su pokidane niti, naše ćerke su porasle. Ja sam Dušku, inače, sve oprostila što je radio, ali on nije tip koji prašta. Tu medijsku bruku u kojoj je predstavljen kao rogonja, malo koji muškarac bi oprostio. Ja prihvatam krivicu u celosti.

- Da je mene Duško dovoljno voleo, kao što sam ja njega, on bi mogao da prevaziđe skandal. Atina i Nika meni nikada nisu spomenule aferu. Verovatno su dosta toga i krišom videle, ali mi nikada nisu ni reč rekle.

- Mama ih je naučila da budu mudre. Uvek sam im govorila da je bitno ono što osećaju, a ne ono što drugi ljude govore - rekla je Jelena Karleuša za Informer. Instagram