Glamurozna žurka u vili na Dedinju: Dok je Jelena slavila rođendan, Duško uslikan sa njenom koleginicom FOTO

Rođendan Jelene Karleuše i ove godine se prepričava

Jelena Karleuša je u velikom stilu proslavila 45. rođendan. Veliki stil, ali društvo – malo, i odabrano. Zabavu za najuži krug prijatelja i porodicu priredila je sinoć u dvorištu vile na Dedinju, i bila je nezaboravna. Instagram

Kada bi novi album „Alfa“ mogao da „oživi“, izgledao bi upravo kao rođendanski ambijent. Spektakularno, na JK način.

I o neobičnoj torti će se dugo pričati. Izgledala je kao Saturn, ali crveni. Na krovu planete stoji, naravno, Jelena u minijaturnoj verziji, u svetlozelenoj vanzemaljskoj toaleti, okružena zvezdama i ostalim nebeskim telima. Tu su i zeleni inicijali. Instagram

Muzička zvezda dočekivala je goste u autfitu koji prati njenu novu muzičku priču, u haljini boje zlata sa dubokim izrezom i provokativnim dekolteom. Dobro raspoložene zvanice uživale su i u osvežavajućim pićima služenim u čašama sa natpisom „Karly“ i „On my way to still your boyfriend“, desertima u obliku zlatnih zvezdica i sličnim delicijama. Instagram Instagram Instagram

Pop divi društvo su pravile i ćerke. Nika se rado slikala sa gostima, ali starija Atina baš i ne voli tu vrstu eksponiranja. Međutim, nešto je te večeri nedostajalo... Neko, da budemo precizniji. Svi su se pitali gde je Jelenin i dalje zvanični suprug Duško Tošić.

Bivši fudbaler, danas uspešan sportski menadžer, prilično je zauzet poslednjih meseci i često je na putu. Verovatno je to bio razlog što se nije pojavio. Zbog posla često boravi u Turskoj, gde je dugo igrao, a možda je ovih dana i u Austriji? Teško mu je ući u trag. Sa Jelenom juče nije bio, ali jeste sa njenom koleginicom Draganom Mirković.

„Ono kad sasvim slučajno naletiš na drage ljude“, napisala je folk zvezda uz fotografiju sa Duškom, ali nije precizirala gde su se sreli. Instagram