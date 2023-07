Oglasili su se iz manastira o boravku Milana Stankovića: On je u procesu, izabrao je svoj put

Milan Stanković manastir vidi kao drugi dom



U poslednje vreme dosta se piše o Milanu Stankoviću koji se posvetio veri, a govorilo se i da je postao iskušenik u manastiru Podmaine kod Budve, što je monah iz pomenutog manastira demantovao jednom prilikom za medije. Međutim, sada su stigle nove informacije o pevaču i njegovom statusu među monasima, kao i šta ima u planu u narednom periodu. Instagram

- Milan jeste boravio kod nas, ali nije imao pretenzije da bude iskušenik. To je čitav proces. On je želeo da bude u manastiru u prostoru svetog mesta, kao u duhovnoj banji. Tražio je sebe i svoje istinsko ja, ali nije imao monašku ambiciju. Ovaj manastir je njegovo duhovno mesto. On je u procesu nalaženja sebe i nalaženja Boga i ovo je najbolje mesto za to - počeo je priču jedan od sveštenih lica, pa dodao:

- Trenutni iguman i propovednik otac Rafailo je učitelj, uzor koji pomogne čoveku da neke nedoumice reši. Milan je donekle to pronašao kroz ličnost našeg Igumana. Naš iguman mnogima pomaže.



Kako navodi „Telegraf“, sagovornik navodi da je Milan daleko od toga, i da neko vreme nije bio u svojoj duhovnoj kući.

- Nije dolazio u skorije vreme. Recimo, u periodu posta je bio. Proveo je intenzivno ovde na bogosluženju. On je već totalno drugačiji put izabrao od onog koji je vodio. Svejedno je da li je hrišćanin ili je monah - kaže on i zaključio:

- Milan ne može da obuče mantiju, već običnu garderobu, koju inače nosi. Ali ni po čemu se ne ističe, samo da se ispoštuje taj dres-kod. Nadam se da sam vam približio detalje u vezi s ličnošću koja je privukla toliku pažnju zbog odluke da se približi hrišćanskom životu.