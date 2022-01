Milan Stanković progovorio o veri i odlasku u manastir: Molim vas da se pokajemo i izmirimo s Bogom

Milan Stanković o veri i glasinama da će se zamonašiti

Poslednjih meseci Milan Stanković obilazi manastire po Srbiji i Crnoj Gori, pa nije čudo što su sve glasnije priče da je novi život pronašao u veri. Neki su otišli toliko daleko da tvrde i kako je odlučio da se odrekne muzičke karijere i zamonaši se. Sada je prvi put rešio da progovori na ovu temu.

Na pitanje kada je postao vernik i šta je bilo presudno da se to desi, Milan je rekao.

- Kršten sam još kao beba da bih preživeo, a preživeo sam mnogo u svom kratkom životu. Svi mi imamo stremljenja, želje, planove, uspehe, ideje. Velike darove mi je dao Bog, a s tim ide i veliki krst. Ali, u ludilu ovog vremena, duhovno slepi, gluvi i nemi, svegrešni, pale prirode, svi neminovno ozbiljno promašujemo i sa zakašnjenjem osetimo da bez Logosa božjeg život nema života niti smisla. To su potvrdili svi koji se življenjem ozbiljno bave. Sve nauke, filozofije, revolucije, ideologije limitirane su okvirom stvorenog, bez pristupa tajni Tvorca, uzroka. A sve se na kraju završava Gospodom, jer kroz njega je sve i postalo.

- On, koji je za sebe rekao da je alfa i omega, a mi, bede, mislimo da je bitniji neki delta (soj, nesoj) ili omikron i svemu se osim Bogu pokoravamo i robujemo. Zato nam življenje i perspektive i jesu u konačnom smislu beznadežni. Ipak, to kada i kako ćemo poverovati i odazvati se na Gospodnji poziv, odnosno kako ćemo konačno živi biti, ne možemo znati, može nam se sam On otkriti u jevanđelju i to ne zavisi od nas malih, nego od Njega, osloboditelja, spasitelja, životodavca i jedinog čovekoljupca. Prosto, zaista Bog se javi… Hristos se rodi! Vaistinu, ovaplotio se Voljom Oca, od Duha svetoga i Marije Deve, i postao čovek - ispričao je Stanković.

- Istina, život i put, radi nas, da nas obnovi, izbavi, oslobodi od laži, greha, demona, smrti! Logos očev u telu, Bogočovek, nova tvar! Jedino novo pod suncem. Krajnja kenoza, spuštanje predvečnog savršenog boga u tačku vremena i utrobu Presvete Deve, šire od nebesa! I kako na to da ne odreagujete celim svojim bićem? Pa za šta smo stvoreni, dati i zadati onda ako ne za takvu ljubav i večno blaženstvo? - objasnio je Milan.

Milan Stanković o veri - Pravoslavlje je sve što je čoveku preostalo

Pevač deo božićnog posta provodi u manastiru, a opisao je i kako ti dani izgledaju.

- Menjamo egocentrični za hristocentrični život. Pravoslavlje je sve što je čoveku preostalo i jedino što je opstalo, jedina moguća borba, protiv duha zla, a za dobro i istinu, za ljubav i veliku milost Svedržitelja - objasnio je za Objektiv.

Na pitanje da li je prekretnica u njegovom pogledu na svet bio period kada je prvi put duže boravio u nekom manastiru, Milan je imao jasan odgovor.

- Kada se apostolska živa reč pojavi u vašem životu, to ruši sve dotadašnje koncepte i skida ružičaste naočare obmane. Manastir je blagodatno mesto, "ispostava Carstva nebeskog", da pođemo, da se konačno vraćamo Ocu kroz Sina, a Duhom svetim. To se ne može prepričati, dođite i vidite…

Na priče da je navodno planirao da se zamonaši, Milan je rekao:

- Nažalost, svedoci smo da u medijima jako retko nailazimo na istinu o meni. Bezumni ljudi su i sveto monaštvo sveli na vesti iz rijalitija, vračare i gatare. Taj jedini bunt i otpor koji je preostao čoveku. Za početak, manastiri i svetootačko predanje su tu da nas uče i pomognu da postanemo hrišćani, što je vrhunska vrednost. Biti istinski hrišćanin je stanje duha koje nadilazi vreme i nakon telesne smrti prelazi u večno blaženstvo. Ali hajde za početak da naučimo da biti pravoslavni hrišćanin nije slobodan dan za jelo i piće za praznike, niti je brojanica okačena o retrovizor u kolima.

Molim vas da se najpre upoznamo, pokajemo i izmirimo s Bogom

- Hajde da se latimo spasonosne Isusove umnosrdačne molitve, koja je ključ za osvajanje unutrašnjih prostora, za trezvenoumlje, upoznavanje Boga, sebe i stvarnosti. A onda nam neće biti važne banalnosti i tračarenje. Tada ćemo moći da se obradujemo, a ne snebivamo kada naša braća i sestre idu u manastir. Molim vas da se najpre upoznamo, pokajemo i izmirimo s Bogom, da iskoračimo iz prolaznih i trivijalnih stvari, iz vremena u večnost. Iz statistike preživelih u punoću života. To su moje božićne želje ljudima. - objasnio je Milan.

Stanković je iskreno odgovorio i na pitanje da li je teško biti na estradi i pridržavati se Božjih zapovesti.

- To je stvar srca i njegovog pripadanja. Tamo gde je srce vaše, tamo će biti i blago vaše. Pa, mi ne možemo znati ni da volimo ako nas Bog tome ne nauči. Jer, eto, taj Svedržitelj, koji svetove rečju stvara, iz ljubavi nam je dao potpunu slobodu. Slobodnu volju da čak i njega nećemo. Toliko nas voli da nas ni na šta ne primorava. A danas ljudi jedni druge na teške budalaštine primoravaju, izdaju, ucenjuju i lažima i mržnjom pritiskaju. Ljubav nije ni ona naša pala, sujetna, bebeća "dajte mi ljubav, volite me, dajte meni sve"… Ljubav je davanje, žrtva. Gospod naš Isus Hristos projavio je apsolutnu ljubav kroz apsolutnu žrtvu na krstu. Još jedna tajna pred kojom treba drhtati. Oni kojima ništa ne predstavlja raspeće, nažalost, ne mogu ništa znati ni o ljubavi ni o Bogu. Simbol ljubavi nije emodži crveno srce, nego krst - rekao je.