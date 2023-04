Bar na kratko, osetio sam kako je biti otac: Žika Todorović prvi put progovorio o smrti trogodišnjeg sina, nije mogao da zadrži suze VIDEO

Sin Žike Todorovića preminuo je u trećoj godini života

Srđan Žika Todorović i njegova supruga Ana, doživeli su najveću bol koju jedan roditelj može da oseti na svojoj koži. Te 2017. godine Žika i Ana izgubili su trogodišnjeg sina Dejana, koji je preminuo iznenada u njihovom porodičnom domu.

Ataimages

Todorović je sada prvi put smogao snage da progovori o tragediji koja je zauvek promenila njihove živote.

- Ja svaki dan gledam njegove slike i ljubim ga i gledam te neke snimke na mobilnom telefonu. Evo sad je bilo pet godina... Prošlo... Pet i po godina je sad kad dajem ovaj intervju. Još uvek nisam stao na noge. Sada radim neke rokenrol emisije i uopšte me gluma više ne zanima - započeo je Srđan za TV Una i ispričao kako je došlo do tragedije:

- Stavili smo ga na popodnevno spavanje, pustili smo ga pola sata duže i već je bilo kasno, bio je plav. Kad je došla hitna pomoć uradili su sve, ali doktorka je rekla da je prekasno - rekao je glumac.

youtube printscreen

- Slučajna iznenadna dečja smrt! To se zove kad dete umre u snu i obično se dešava deci od tri do pet godina. Naravno, radili su, kako se kaže ono kad gledaju krv da li je od nečega umro? I nisu našli ništa. I onda kad ne nađu ništa stave pod 'SIDS'. To je zvanična bolest koja postoji u Americi. Ja sam pričao sa nekim američkim parovima kojima je isto dete umrlo od SIDS-a. 'SIDS' - neobjašnjivo, zašto? Ili na srpskom 'Slučajna dečja iznenadna smrt - otkrio je Srđan, koji se prekrstio i blago udario rukama o sto.

Na pitanje da li je doživeo da ga sin nazove "tata", da li je počeo da priča i komunicira sa njim, da li ga je osetio. Više puta je potvrdio.





"Da! Taman je postao dečak, dečak", zaplakao je glumac.

Uprkos tragediji Todorović je zahvalan što je, bar kratko, osetio kako je to biti otac.

"Recimo, da Ana i ja nismo mogli da imamo decu pošto mnogi parovi ne mogu, da li bih bio srećniji? Ne znam. Ali, u svakom slučaju sam zahvalan Bogu što sam, eto, osetio kako je biti otac", ispričao je Srđan za Unu.