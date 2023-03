Tri braka i samo jedna fotografija sa svadbe: Pogledajte kako je Ruška Jakić izgledala u venčanici, nećete je prepoznati FOTO

Ruška Jakić iza sebe ima tri braka, ali uprkos bogatom iskustvu, javnost nije imala prilike da vidi fotografije sa njenog venčanja.

Boško Karanović

Ekscentrična voditeljka nikada nije krila da joj je najveća ljubav bio prvi suprug Dejan Đurović. Drugi put je pred matičara stala sa Laletom Nadeždićem, sa kojim ima ćerku Anu. Njihovo venčanje ovekovečeno je fotografijom koja je dospela u javnost i munjevito postala viralna.

‒ Ništa mi nije bilo važno osim ljubavi, onog trenutka kada bi ljubav prestala rastajali bismo se. Tako je bilo sa Dejanom, ali i sa ocem moje ćerke Ane, mojim drugim suprugom, čuvenim arhitektom Laletom Nadeždićem. Sa njim sam bila dve godine, razveli smo se kad je Ana imala samo dva meseca ‒ pričala je svojevremeno Ruška. Iako je posle razvoda preuzela ulogu i oca i majke, brak sa Nadeždićem ostao joj je u lepom sećanju.

Treći brak Ruške Jakić završio se prevarom.

‒ Sa trećim suprugom sam 13 godina bila u braku. To je bio Voja Mulina, bubnjar iz Škulinog orkestra. Voleo me je beskrajno i bio je bezgranično ljubomoran. Kada je moja Ana imala tri-četiri godine, bio je tad sa njom u parku i ona ga je pitala da li može da ga zove tata. Razvela sam se kad me prevario, dala sam mu 24 sata da izađe iz moje kuće,iz mog srca je već izašao.