Ovaj lepotan je sin Indire Radić: Ima neobično ime, oženjen je Ruskinjom i nikada ga nećete videti u javnosti FOTO

Sin Indire Radić vešto krije privatnost

U karijeri, koja traje duže od tri decenije, Indira Radić snimila je brojne hitove i izborila se za status jedne od najtraženijih folk pevačica, ali uvek s ponosom naglašava da sina Severina smatra najvećim životnim uspehom.

Severin Radić, koji ima 32 godine, 2014. oženio se lepom Ruskinjom Elinom, da bi krajem 2017. Indira podelila srećne vesti:

„Postala sam baka jednog prelepog dečaka koji se zove Mihael. Neka je on nama živ i zdrav i neka nam se rađaju deca, jer deca su najveće bogatstvo na svetu.“

Severin i Elina upoznali su se na moru u Turskoj, ali su ostali u kontaktu i po završetku letovanja.





‒ Jednog dana kaže on meni idem do Moskve. Prvo sam pomislila da ide u hotel „Moskva“ na Terazijama i pitam ga šta će tamo. „Ne, mama, ja idem u Rusiju.“ Otišao je na tri dana da vidi Elinu. Kad se vratio, stalno su bili na Skajpu, svakodnevno su se čuli i shvatila sam da je to ljubav ‒ ispričala je jednom prilikom pevačica koja se, kao svaka majka, bojala za sinovu bezbednost u stranoj zemlji.

‒ Svaki put kad bih se ja za vikend ukrcala u avion, da nastupim u Švajcarskoj ili Nemačkoj, on bi odmah odleteo u Moskvu. To je krio od mene, pozajmljivao je novac od prijatelja da ja ne saznam. Onda je jednog dana rekao da se ženi.

‒ Otkako se moj sin oženio i doveo snajku Elinu, ja sam dobila ćerku. Ceo život sam o tome maštala i želja mi se ispunila. Savršeno smo se uklopile, kao sudbina da nas je spojila. Bolje se sa njom slažem nego sa sinom ‒ našalila se „srpska Šakira“, jedna od najmlađih baka na našoj estradnoj sceni.